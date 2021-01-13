عجينة العشر دقايق الهشة اسرع عجينة خفيفة لجميع أنواع المعجنات والمخبوزات 

طريقة تحضير عجينة العشر دقايق الهشة، تتسم عجينة العشر دقائق بأنها سهلة من حيث التحضير وتتسم بمذاق جيد، كما أنها يتم تحضيرها بشكل سريع للغاية فهي من الوجبات السريعة والشهية في نفس الآن وتتسم بمذاقها اللذيذ وسهولة حشوها، كما يمكن استخدمها في عجينة البيتزا العادية الهشة، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليك في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة العشر دقائق.

مكونات ومقادير عجينة العشر دقايق:

تتسم مقادير ومكونات عجينة العشر دقايق، بأنها سهلة وبسيطة وتتواجد المكونات في كل بيت وكل مطبخ، وإليكم في السطور الآتية هذه المقادير:

خمسة أكواب من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

كأسان من المياه الدافئ.

ملعقتان من الحليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كأس من الزيت.

خطوات تحضير عجينة العشر دقايق:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية هذه الطريقة:

القيام بنخل الدقيق لحين أن يصبح خالي من أي تكتلات ويتم إضافة كلاً من السكر والحليب البودرة وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة في كوبين من المياه الساخنة ويتم تركها لمدة ثواني لحين أن تتفاعل ويتم سكبها على الخليط. يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها جيداً ثم يتم تركها لمدة عشر دقائق لحين أن تتخمر وترتاح وبعد ذلك يتم إضافة ثلاثة أكواب من الدقيق مع نصف كأس من الزيت النباتي ويتم عجنها مرة أخرى. يتم حشو العجينة بالحشو الذين تحبونه.

يمكن أن يتم حشو العجينة بأكثر نوع من أنواع الجبنة من الممكن أن يكون شيدر أو مورازيلا وجبن الكيري. يمكن أن يتم حشوها بالزعتر من خلال خلط كأسان من الزعتر مع نصف كوب من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق من السمسم ويتم خلط هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض. يمكن أن يتم حشو عجينة العشر دقائق باللحم أو السجق أو البسطرمة أو بالدجاج. وتستخدم العجينة للبيتزا الهشة الطرية بجميع الحشوات.

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