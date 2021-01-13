طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة

في الأوان الأخيرة خاصةً فترة الحظر أشتهرت طرق عديدة لاعداد الحلويات والمعجنات في وقت موجز قصير خاصةً أن هذه الطرق انتشرت بين الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي ومن أشهر أنواع الكيك التي انتشرت طريقة تحضيرها كيك العشر دقائق بسبب إقبال الجميع على الكيك كما أنه يتميز بالمذاق الحلو المفضل لدى الجميع ويمكن تناولها في أيّ وقت سواء في أوقات السهر أو المناسبات كما هي مشهورة بتداولها في أعياد الميلاد ويتم حشو الكيك حسب الرغبة بالكريمة والفراولة وصوص الشوكولاتة أو حسب الرغبة ونظراً لعدم توافر الكثير من الوقت لدي الأمهات والشباب نقوم باختصار الوقت ونقدم طريقة كيك العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيك العشر دقائق طريقة عمل كيك العشر دقائق المكونات: كوبان من الدقيق الناعم عالي الجودة.

ثلاث بيضات.

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر. طريقة تحضير كيك العشر دقائق نحضر الخلاط ونضع به جميع المكونات السائلة من الحليب والزيت والكاكاو والفانيليا. ثم السكر ونقوم بتشغيل الخلاط على درجة عالية حتى تندمج المكونات جيداً. ثم نفصل كوب من الخليط ونضع الكوب في الثلاجة. ثم نترك باقي الخليط جيداً. ثم نبدأ بإخفاق البيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح سائل ونبدأ بتحضير العجين بحيث نضع الدقيق على خليط البيض ولكن يجب نخل الدقيق أولاً. ثم نضع باقي المكونات وخليط الكاكاو الذي تم تحضيره من قبل. ونقوم بالبدء بالعجن باليدين لا يفضل استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى لا يكون خالي من الكتل التي يمكن تكوينها بسبب المضرب وحتى تتفرغ العجينة من الهواء. نقوم بتحضير صينية مناسبة لحجم المكونات التي تم تحضيرها دهن الصينية بالزيت بشكل جيد ويمكنك وضع ورقة زبدة في الأسفل. ثم نقوم بوضع العجينة في الصينية وتحريكها من الجوانب حتى تنفرد بشكل جيد. ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة على درجة حرارة هادئة ومتوسطة. وبعد نضج الكيكة نقوم بتقطيع الكيك مباشرة بعد خروجها من الفرن. ثم نضع الصوص الذي سبق فصله في كوب في الثلاجة ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديم الكيك بجانب أحد المشروبات. طريقة تحضير كيك العشر دقائق الوسوم

في الأوان الأخيرة خاصةً فترة الحظر أشتهرت طرق عديدة لاعداد الحلويات والمعجنات في وقت موجز قصير خاصةً أن هذه الطرق انتشرت بين الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي ومن أشهر أنواع الكيك التي انتشرت طريقة تحضيرها كيك العشر دقائق بسبب إقبال الجميع على الكيك كما أنه يتميز بالمذاق الحلو المفضل لدى الجميع ويمكن تناولها في أيّ وقت سواء في أوقات السهر أو المناسبات كما هي مشهورة بتداولها في أعياد الميلاد ويتم حشو الكيك حسب الرغبة بالكريمة والفراولة وصوص الشوكولاتة أو حسب الرغبة ونظراً لعدم توافر الكثير من الوقت لدي الأمهات والشباب نقوم باختصار الوقت ونقدم طريقة كيك العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيك العشر دقائق طريقة عمل كيك العشر دقائق المكونات: كوبان من الدقيق الناعم عالي الجودة.

ثلاث بيضات.

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر. طريقة تحضير كيك العشر دقائق نحضر الخلاط ونضع به جميع المكونات السائلة من الحليب والزيت والكاكاو والفانيليا. ثم السكر ونقوم بتشغيل الخلاط على درجة عالية حتى تندمج المكونات جيداً. ثم نفصل كوب من الخليط ونضع الكوب في الثلاجة. ثم نترك باقي الخليط جيداً. ثم نبدأ بإخفاق البيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح سائل ونبدأ بتحضير العجين بحيث نضع الدقيق على خليط البيض ولكن يجب نخل الدقيق أولاً. ثم نضع باقي المكونات وخليط الكاكاو الذي تم تحضيره من قبل. ونقوم بالبدء بالعجن باليدين لا يفضل استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى لا يكون خالي من الكتل التي يمكن تكوينها بسبب المضرب وحتى تتفرغ العجينة من الهواء. نقوم بتحضير صينية مناسبة لحجم المكونات التي تم تحضيرها دهن الصينية بالزيت بشكل جيد ويمكنك وضع ورقة زبدة في الأسفل. ثم نقوم بوضع العجينة في الصينية وتحريكها من الجوانب حتى تنفرد بشكل جيد. ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة على درجة حرارة هادئة ومتوسطة. وبعد نضج الكيكة نقوم بتقطيع الكيك مباشرة بعد خروجها من الفرن. ثم نضع الصوص الذي سبق فصله في كوب في الثلاجة ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديم الكيك بجانب أحد المشروبات. طريقة تحضير كيك العشر دقائق

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