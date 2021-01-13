كيك القهوة بطعم ومذاق النسكافية الكيكة المناسبة للأعياد والعزومات

طريقة كيك القهوة السريعة، لكل من قام بتجربة كل أنواع الكيك ولكنه لم يقم بتجربة كيك القهوة السريعة التي تجعل من الكيك العادي طعم مميز وخاص بمذاق مختلف، لأن طعم القهوة مميز ولكن لصنع الكيك بنجاح يجب معرفة أسرار طريقة عمل كيكة القهوة بمذاق قوي بسبب إضافة لها صوص نسكافية بارد الذي يتم صنعه بزيادة كمية القهوة السريعة وإضافة لها كمية من الكاكاو مع الاستمرار في خفق كل مكونات مع صوص القهوة، ويجب معرفة اهم أسرار جعل كيك ناجح عالي مرتفع بجوده عاليه مثل الجاهز وذلك سوف نذكره لكم في السطور التالية بنهاية المقال بعد معرفة مكونات كيك القهوة وخطوات تحضيرها بالتفصيل. طريقة عمل كيك قهوة بمذاق قوي طريقة عمل كيك قهوة بمذاق قوي المكونات عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من سكر بودرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب كبير من الطحين المنخول. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو. 2 ملعقة كبيرة من القهوة السريعة الذوبان. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مسحوق النسكافية ملعقة واحدة من الماء. ربع كوب من الماء الساخن. طريقة عمل كيك القهوة السريعة بخطوات بسيطة أولا يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية، قبل وضع الكيك بالفرن وفي تلك الأثناء يتم تجهيز خليط الكيك.

نحضر النسكافية عن طريق خلط النسكافية مع الماء، ثم بوعاء آخر يتم إضافة البيض مع الفانيليا ويخفق بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق متواصله.

ثم يضاف السكر على الفانيليا مع الخفق المستمر ثم يضاف النسكافية على البيض، ثم يضاف الزبدة، وعليه ملعقتين الكاكاو مع مسحوق النسكافية.

ثم بوعاء آخر جاف يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونخلهم معا، ثم يضاف خليط الدقيق إلى خليط السائل بالتدريج مع تقليب مستمر من أسفل لأعلى حتى تحصل على خليط عجين ناعم.

احضري صينية الفرن بعد دهنها بالزبدة أو الزيت وعليها القليل من الكاكاو ويصب عليهم مزيج الكيك.

ثم تخبز كيك القهوة السريعة في الفرن في الرف الأوسط تأخذ حوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماما.

أخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا، ثم يفصل عن قالب الكيك ويترك تبرد الكيكة وتدخل الثلاجة لعدة ساعات.

ويوزع صوص نسكافية بارد على وجه الكيك، ويمكن أيضا حشو الكيك بتقسيمه إلى نصفين وإدخال صوص في داخل ووضع الجزء الثاني من كيك عليها. ملاحظات وأسرار كيك ناجح للحصول على كيك ناجح يجب أن يكون دقيق الكيك فاخر، ولتعزيز طعم الكيك العادي يضاف عليه 2 ملعقة كبيرة من النسكافية مع 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

عند صب الكيك في الصينية يجب عدم رجه كثيرا لأن الكيك يفقد الهواء بداخله بتلك الحركة ويؤثر ذلك على رفع كيك.

يجب نخل الدقيق مرتين على الأقل قبل صنع به الكيك ونخل أيضا البيكنج بودر حتى يرتفع الكيك ويكون هش وعالي.

وبذلك يكون قد اتممنا طريقة عمل كيك القهوة بطعم ومذاق خاص لن تفرقه عن الجاهزة. طريقة عمل كيك القهوة السريعة بخطوات بسيطةملاحظات وأسرار كيك ناجح الوسوم

طريقة كيك القهوة السريعة، لكل من قام بتجربة كل أنواع الكيك ولكنه لم يقم بتجربة كيك القهوة السريعة التي تجعل من الكيك العادي طعم مميز وخاص بمذاق مختلف، لأن طعم القهوة مميز ولكن لصنع الكيك بنجاح يجب معرفة أسرار طريقة عمل كيكة القهوة بمذاق قوي بسبب إضافة لها صوص نسكافية بارد الذي يتم صنعه بزيادة كمية القهوة السريعة وإضافة لها كمية من الكاكاو مع الاستمرار في خفق كل مكونات مع صوص القهوة، ويجب معرفة اهم أسرار جعل كيك ناجح عالي مرتفع بجوده عاليه مثل الجاهز وذلك سوف نذكره لكم في السطور التالية بنهاية المقال بعد معرفة مكونات كيك القهوة وخطوات تحضيرها بالتفصيل. طريقة عمل كيك قهوة بمذاق قوي طريقة عمل كيك قهوة بمذاق قوي المكونات عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من سكر بودرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب كبير من الطحين المنخول. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو. 2 ملعقة كبيرة من القهوة السريعة الذوبان. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مسحوق النسكافية ملعقة واحدة من الماء. ربع كوب من الماء الساخن. طريقة عمل كيك القهوة السريعة بخطوات بسيطة أولا يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية، قبل وضع الكيك بالفرن وفي تلك الأثناء يتم تجهيز خليط الكيك.

نحضر النسكافية عن طريق خلط النسكافية مع الماء، ثم بوعاء آخر يتم إضافة البيض مع الفانيليا ويخفق بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق متواصله.

ثم يضاف السكر على الفانيليا مع الخفق المستمر ثم يضاف النسكافية على البيض، ثم يضاف الزبدة، وعليه ملعقتين الكاكاو مع مسحوق النسكافية.

ثم بوعاء آخر جاف يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونخلهم معا، ثم يضاف خليط الدقيق إلى خليط السائل بالتدريج مع تقليب مستمر من أسفل لأعلى حتى تحصل على خليط عجين ناعم.

احضري صينية الفرن بعد دهنها بالزبدة أو الزيت وعليها القليل من الكاكاو ويصب عليهم مزيج الكيك.

ثم تخبز كيك القهوة السريعة في الفرن في الرف الأوسط تأخذ حوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماما.

أخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا، ثم يفصل عن قالب الكيك ويترك تبرد الكيكة وتدخل الثلاجة لعدة ساعات.

ويوزع صوص نسكافية بارد على وجه الكيك، ويمكن أيضا حشو الكيك بتقسيمه إلى نصفين وإدخال صوص في داخل ووضع الجزء الثاني من كيك عليها. ملاحظات وأسرار كيك ناجح للحصول على كيك ناجح يجب أن يكون دقيق الكيك فاخر، ولتعزيز طعم الكيك العادي يضاف عليه 2 ملعقة كبيرة من النسكافية مع 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

عند صب الكيك في الصينية يجب عدم رجه كثيرا لأن الكيك يفقد الهواء بداخله بتلك الحركة ويؤثر ذلك على رفع كيك.

يجب نخل الدقيق مرتين على الأقل قبل صنع به الكيك ونخل أيضا البيكنج بودر حتى يرتفع الكيك ويكون هش وعالي.

وبذلك يكون قد اتممنا طريقة عمل كيك القهوة بطعم ومذاق خاص لن تفرقه عن الجاهزة. طريقة عمل كيك القهوة السريعة بخطوات بسيطةملاحظات وأسرار كيك ناجح

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