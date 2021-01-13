خلطات مفعولها سريع لانقاص الوزن 3 كيلو في 3 أيام لجسم أكثر رشاقة

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الزيادة في الوزن حيث تعد هذه المشكلة من أهم المشاكل التي تواجه معظم الناس في حياتهم، حيث تجعلهم في حالة نفسية سيئة وتؤدي أيضا إلي الشعور بالإحراج لدي بعض الناس وتمنعهم من الإستمتاع بممارسة حياتهم اليومية لأن هذه المشكلة تؤثر علي الشكل الخارجي، ومن هنا يصبح حلم كل إنسان يعاني من مشكلة الزيادة في الوزن إلي الوصول للوزن المثالي والرشاقة، مما يدفعهم هذا الأمر إلي البحث عن جميع الوصفات التي تعمل علي إنقاص الوزن وبشكل سريع وصحي والتخلص من السمنة لأنها تكون خطيرة جدا فتسبب الكثير من الأمراض الصحية والنفسية.

علاج الوزن الزائد

فالتخلص من الوزن الزائد يحمي جسم الإنسان من الكثير من الأمراض المتعلقة بالدهون وهي؛ السكتات الدماغية والشرايين والانتفاخ وأمراض القلب. وأن مشكلة الزيادة في الوزن تأتي من إهمال بعض الناس في إتباع أنظمة صحية معينة، وأيضا من تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي علي كثير من الدهون والسعرات الحرارية، وأيضا من كثرة تناول الوجبات في اليوم ويوجد غيرها من الأسباب التي تؤدي إلي الزيادة في الوزن أو السمنة وهي؛ العوامل الوراثية وقلة الحركة والإصابة ببعض المشاكل الصحية والحمل عند المرأة والتوقف عن التدخين وعدم الحصول على كمية كافية من النوم والتقدم في السن وأيضا تناول بعض الأنواع المعينة من الأدوية مثل أدوية السكر ومضادات الإكتئاب فكل هذا يعمل علي زيادة الوزن.

وبسبب هذا قد يلجأ بعض الناس إلي إستخدام وصفات طبيعية لإنقاص الوزن والبعض الآخر يتبعون نظام غذائي معين وصحي يساعدهم في الحصول علي الوزن المثالي والرشاقة، ومن أهم العوامل التي تساعد في إنقاص الوزن هي؛ يجب تناول الطعام ببطء ومضغة جيدا لأن التناول ببطء يعطي الوقت الكافي في إرسال إشارات إلي المخ التي تنبه بالشعور بالشبع، والنوم لفترات طويلة لأن هذا يساعد علي حرق الدهون إذا لابد من النوم لمدة ست ساعات كل ليلة علي الأقل،.

والإبتعاد عن الضغط والتوتر حيث يؤدي شعور الإنسان بالقلق والتوتر والضغط إلي إفراز هرمونات تعمل علي زيادة الشهية، وتصغير طبق الطعام حيث يساعدهم هذا علي تناول كمية قليلة من الطعام، ويجب تناول وجبات مليئة بالبروتينات والإهتمام بوجبة الإفطار، وتناول الألياف القابلة للذوبان حيث تساعد علي إنقاص الوزن بشكل سريع، والإبتعاد عن شرب العصائر المحلاة، والحرص علي شرب الماء قبل نصف ساعة من الوجبات، والإلتزام بممارسة الرياضة حيث تساعد علي حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية ويجب أن تكون ممارسة الرياضة بالتدريج مثلا في البداية لابد من ممارستها لمدة دقائق.

وبعد ذلك تزيد بالتدريج حتي تصل إلي نصف ساعة، وضرورة تناول جميع الأطعمة التي تساعد علي حرق الدهون وهي، البرتقال حيث يوجد به ألياف وقد تساعد علي الشعور بالشبع، والشاي الأخضر ويعمل علي تقليل الشهية ويوجد به مضادات أكيدة تساعد علي سرعة حرق الدهون ويفضل شرب ثلاث أكواب يوميا للحصول علي الوزن المثالي، القهوة والشاي يعملان أيضا علي إنقاص الوزن.

خلطات علاج الوزن الزائد

فكل هذا من الأنظمة الغذائية الصحية التي تتبعها بعض من الناس لإنقاص الوزن، ولكن يوجد البعض الآخر من الناس يقومون بعملية البحث عن الوصفات الطبيعية والتي يتم التعرف عليها من خلال هذا المقال فيوجد العديد منها التي تساعد علي فقدان الوزن وبشكل سريع وصحي أيضا في خلال أسبوع واحد فقط ومن هذه الوصفات هي: