عايزة تكوني ملكة جمال ضعي ملعقة الفازلين قبل النوم ولن تصدقي ما سيحدث!

من أهم وأفضل أنواع الكريمات المفيدة للجسم والبشرة هو الفازلين، فهو يعتبر كريم دهني مرطب وملين بالنسبة للجلد ويكون عبارة عن خليط من البارفين وشمع الجريزوفولفين وعدد من الزيوت المعدنية، حيث يعد أيضا من أفضل أنواع مستحضرات التجميل المتوفرة في أي منزل لكي نعتني بالجسم والبشرة، ورغم أن إستخدام الفازلين مفيد إلا أنه لا ينصح بإستخدامه للبشرة الدهنية لأنها تحتوي علي كمية عالية من الدهون فعند إستخدام الفازلين لهذه البشرة يحدث زيادة في إفراز الزيوت والدهون.

فوائد الفازلين للوجه والجسم

أنه يمتلك العديد من الإستخدامات والفوائد الكثيرة التي يتم تناولها و ومعرفتها في هذا المقال ومن أهم هذه الفوائد هي:-

يعمل علي ترطيب البشرة ويجعل الجلد أكثر نعومة، فإن معظم الناس يعانون من مشكلة جفاف الجلد في فصل الشتاء حيث يعمل الفازلين علي تنعيمه. يساعد علي تقشير البشرة حيث يعمل علي التخلص من الجلد الميت، ويجب تحضر علبة كبيرة من الفازلين وكوب من ملح البحر الخشن؛ حيث نمزج هذه المكونات جيدا ونضع هذا المزيج علي البشرة ونقوم بتدليكها حتي يتم التخلص من الجلد الميت والحصول علي بشرة ناعمة وجذابة. يستخدم كمهدأ للبشرة وخاصة بعد إزالة الشعر حيث يتم وضع الفازلين علي المنطقة التي قمنا بإزالة الشعر منها فإنه يلطفها. يعالج المناطق الجلدية التي توجد حول الأظافر بوضع القليل من الفازلين. يعمل كمزيل للمكياج؛ الذي يوجد بالعين وهذا يتم في خلال ثواني ونقوم بوضع كمية من الفازلين علي قطنة ويتم تمريرها علي العين لإزالة المكياج وبعد ذلك يتم غسلها بالماء جيدا حتي لا يحدث تهيج للبشرة، وأنه لايزيل مكياج العين فقط بل يعمل علي إزالة المكياج الموجود علي البشرة أيضا ونقوم بنفس الطريقة حتي لا يحدث أي أضرار للبشرة تكون ناتجة من المكياج. يساعد علي التخلص من التعب والأرق الذي يعاني منه الكثير. يعمل علي إطالة الرموش ويعطيها كثافة عالية ويحافظ عليها من التساقط ويعمل علي تقويتها، حيث يجب قبل إستخدام الفازلين علي الرموش غسل العين والرموش جيدا وبعد ذلك نحضر عصا مسكاره ونضع عليها الفازلين ونقوم بوضعها علي الجزء العلوي للرموش وبعد ذلك نضع الفازلين مرة آخري علي عصا المسكاره ونضعها علي الجزء السفلي للرموش، حيث نقوم بغسلها في الصباح وتكرر هذه العملية لمدة ثلاث أيام فقط حتي يتم الحصول علي النتيجة المطلوبة. يحافظ علي رائحة العطر، حيث يساعد إستخدام الفازلين علي بقاء العطر لأطول مدة ممكنة وذلك بوضعه علي الأماكن التي يوضع فيها العطر، ويجب وضع الفازلين قبل وضع العطر للمحافظة علي رائحتها لمدة طويلة. يحافظ علي اليدين، حيث يساعد الفازلين علي تنعيمها وترطيبها، وذلك عن طريق وضع الفازلين علي اليدين قبل النوم ويجب إرتداء جوانتي للوصول إلي أفضل نتيجة. يعمل علي تهدئة الحروق الناتجة من الشمس، حيث يجب وضع الفازلين في الثلاجه قبل إستخدامه لمدة ربع ساعة حتي يبرد، وبعد ذلك يتم وضعه علي البشرة.

وصفة الفازلين للوجه

وغير ذلك يوجد العديد من الفوائد المهمة للفازلين ومنها: يعمل علي نضارة الأظافر وجمالها، ويساعد علي تنظيف البشرة الدهنية وذلك يتم عن طريق وضع عدة مكونات وهي:

نصف كوب من الفازلين.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الخيار.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نحضر قطنة ونضع عليها كمية من الخليط ويتم وضعها علي البشرة، ويساعد علي حماية البشرة من صبغة الشعر حيث يمنع وصول الصبغة للجلد، ويستخدم أيضا في تبييض الأسنان، وذلك بخلط كمية صغيرة من الفازلين مع السكر ونضع هذا الخليط علي الأسنان وهذا بديل عن المعجون، وتكرر هذه الوصفة عدة مرات للحصول علي أسنان قوية ولامعه وهذا يجعلنا نحصل علي إبتسامة جميلة، وكل هذه الفوائد تجعلنا لا نستطيع الإستغناء عن إستخدام الفازلين.