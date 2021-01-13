طريقة ناجحة جدا بسيطة وسهلة لعمل كيكة البرتقال

الكيكة من أسهل الأشياء التي نقوم بتحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة غير أنها تتميز بمذاق خاص وبالأخص كيكة البرتقال، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان لاحتوائها على البرتقال فهو يمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية، مثل فيتامين سي وبالتالي يقوي جهاز المناعة، وأيضا تحتوي على العديد من الفيتامينات الأخرى والمعادن اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خاليه من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل كيكة البرتقال.مكونات تحضير كيكة البرتقال:
تتميز كيكة البرتقال بأن مكوناتها إلى حد كبير متوفرة داخل كل منزل، ولكي نقوم بتجهيز وتحضير كيكة البرتقال سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- رشة بسيطة من الملح.
- عدد 1 ملعقة من قشر البرتقال المبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من زيت الذرة أو استبداله بثلاث ملاعق من الزبدة.
- عدد أربع بيضات.
- كوب واحد من عصير البرتقال.
كيكة البرتقال من السهل تجهيزها ولكن يجب علينا إخراج البيض وجميع المكونات من الثلاجه قبل البدء في التحضير لمدة لا تقل عن نصف ساعة بل تزيد كي لا نتسبب في فساد الكيكة، ولكي نقوم بتحضيرها يجب علينا إتباع الآتي:
- نقوم بإشعال نار الفرن وتجهيزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن الفرن أثناء التجهيز.
- نقوم بالبدء في تجهيز الكيك عن طريق إحضار صينية، ودهنها بقليل من الزبد ورشها برشة بسيطة من الدقيق.
- نقوم بإحضار إناء عميق ووضع البيض والسكر، وخلطهم عن طريق إستعمال المضرب الكهربائي.
- نقوم بإضافة الزيت حبة تلو الأخرى.
- نقوم بوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال مع إستمرار تشغيل المضرب.
- نضع الفانيليا والملح والبيكنج باودر مع الدقيق ونقلبهم.
- نقوم بإضافة الدقيق حبة بحبة الى خليط البيض، مع التقليب المستمر لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة ثلث دقيقة.
- نقوم بتهدئة الفرن إلى 140 درجة مئوية، ونتركها لمدة عشرون دقيقة أخرى.
- نقوم بإطفاء الفرن ونترك الكيكة لمدة عشر دقائق، ونخرجها من الفرن ونقطعها ونتناولها باردة.
الوسوم
الكيكة من أسهل الأشياء التي نقوم بتحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة غير أنها تتميز بمذاق خاص وبالأخص كيكة البرتقال، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان لاحتوائها على البرتقال فهو يمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية، مثل فيتامين سي وبالتالي يقوي جهاز المناعة، وأيضا تحتوي على العديد من الفيتامينات الأخرى والمعادن اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خاليه من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل كيكة البرتقال.مكونات تحضير كيكة البرتقال:
تتميز كيكة البرتقال بأن مكوناتها إلى حد كبير متوفرة داخل كل منزل، ولكي نقوم بتجهيز وتحضير كيكة البرتقال سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- رشة بسيطة من الملح.
- عدد 1 ملعقة من قشر البرتقال المبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من زيت الذرة أو استبداله بثلاث ملاعق من الزبدة.
- عدد أربع بيضات.
- كوب واحد من عصير البرتقال.
كيكة البرتقال من السهل تجهيزها ولكن يجب علينا إخراج البيض وجميع المكونات من الثلاجه قبل البدء في التحضير لمدة لا تقل عن نصف ساعة بل تزيد كي لا نتسبب في فساد الكيكة، ولكي نقوم بتحضيرها يجب علينا إتباع الآتي:
- نقوم بإشعال نار الفرن وتجهيزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن الفرن أثناء التجهيز.
- نقوم بالبدء في تجهيز الكيك عن طريق إحضار صينية، ودهنها بقليل من الزبد ورشها برشة بسيطة من الدقيق.
- نقوم بإحضار إناء عميق ووضع البيض والسكر، وخلطهم عن طريق إستعمال المضرب الكهربائي.
- نقوم بإضافة الزيت حبة تلو الأخرى.
- نقوم بوضع عصير البرتقال وبشر البرتقال مع إستمرار تشغيل المضرب.
- نضع الفانيليا والملح والبيكنج باودر مع الدقيق ونقلبهم.
- نقوم بإضافة الدقيق حبة بحبة الى خليط البيض، مع التقليب المستمر لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة ثلث دقيقة.
- نقوم بتهدئة الفرن إلى 140 درجة مئوية، ونتركها لمدة عشرون دقيقة أخرى.
- نقوم بإطفاء الفرن ونترك الكيكة لمدة عشر دقائق، ونخرجها من الفرن ونقطعها ونتناولها باردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ناجحة جدا بسيطة وسهلة لعمل كيكة البرتقال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.