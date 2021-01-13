طريقة ناجحة جدا بسيطة وسهلة لعمل كيكة البرتقال

الكيكة من أسهل الأشياء التي نقوم بتحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة غير أنها تتميز بمذاق خاص وبالأخص كيكة البرتقال، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان لاحتوائها على البرتقال فهو يمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية، مثل فيتامين سي وبالتالي يقوي جهاز المناعة، وأيضا تحتوي على العديد من الفيتامينات الأخرى والمعادن اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خاليه من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات تحضير كيكة البرتقال:

تتميز كيكة البرتقال بأن مكوناتها إلى حد كبير متوفرة داخل كل منزل، ولكي نقوم بتجهيز وتحضير كيكة البرتقال سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

رشة بسيطة من الملح.

عدد 1 ملعقة من قشر البرتقال المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من زيت الذرة أو استبداله بثلاث ملاعق من الزبدة.

عدد أربع بيضات.

كوب واحد من عصير البرتقال.

طريقة تجهيز وعمل كيكة البرتقال:

كيكة البرتقال من السهل تجهيزها ولكن يجب علينا إخراج البيض وجميع المكونات من الثلاجه قبل البدء في التحضير لمدة لا تقل عن نصف ساعة بل تزيد كي لا نتسبب في فساد الكيكة، ولكي نقوم بتحضيرها يجب علينا إتباع الآتي: