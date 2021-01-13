وصفة دجاج كنتاكي المنزلية بطريقة ولا أروع مثل المطاعم

وصفة دجاج كنتاكي المنزلية، الكثير منا يحبون دجاج كنتاكي بدرجة كبيرة ويعتبر من أشهر وألذ وصفات الدجاج المعروفة وله شهرة كبيرة بين الأشخاص، ولكن تحب الأمهات الحفاظ على صحة أولادهم لذلك يكون الحل الأمثل هو تحضير الوجبات السريعة في المنزل ولكن بطريقة صحية، لذلك نقدم طريقة تحضير دجاج كنتاكي المنزلية لتحضيرها بكل آمان وصحة وبنفس المذاق الشهي واللذيذ.

مكونات دجاج كنتاكي المنزلي

يحتاج دجاج كنتاكي المحضر في المنزل لبعض المقادير البسيطة وهي:

دجاج: كيلو دجاج.

ماء: نصف كوب.

دقيق أبيض منخول: كوب كامل.

فلفل أسمر مطحون: ملعقة بحجم صغير.

ملح طعام: رشة بسيطة.

ثوم بودرة ناعم: ملعقة بحجم كبير.

نشا: ملعقة بحجم كبير.

كركم: ملعقتان بحجم صغير.

بصل بودرة: ملعقة بحجم كبير.

بابريكا: ملعقتان بحجم صغير.

بيكنج بودر: ملعقة بحجم صغير.

شطة بودرة: نصف ملعقة بحجم صغير.

زيت: مقدار مناسب للقلي.

تحضير دجاج كنتاكي المنزلي

خطوات تجهيز دجاج كنتاكي المنزلي ليست صعبة ولا تحتاج للكثير من الوقت، ويتم اتباع الخطوات التالية للحصول على نفس المذاق من أكلة دجاج كنتاكي وهي: