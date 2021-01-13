تشيز كيك بارد سهل وسريع بدون فرن فى 10 دقائق فقط بطعم رائع

طريقة تحضير تشيز كيك بارد تشيز كيك بارد من أشهى وألذ الحلويات التي يقوم بتحضيرها كثير من مطاعم ومحلات بيع الحلويات، وللظروف الصعبة التي نمر بها تشعر الأمهات بالخوف الشديد على أطفالها من تناول الحلويات والأكلات خارج المنزل وتقوم بعمل المستحيل حتى تقدم لهم أشهى وألذ الأطعمة والحلويات.

من الطرق السهل تنفيذها في البيت بكل سهولة وبساطة وتتم كما يلي:

5 بسكويت مكسر ناعم.

4/1 كوب جوز هند أو بندق مجروش.

4/1 موب سكر ناعم.

3/4 كوب زبدة مذابة.

1 كوب سكر ناعم.

2 كوب كريمة سائلة.

400 جرام جبن كريمي لسنة.

1 ملعقة كبيرة برش برتقال.

عبوة جلي كبيرة الحجم بطعم الأناناس.

4 كوب فراولة مقطعة لنصفين.

1 علبة متوسطة الحجم أناناس مجروش.

2 كوب ماء بارد.

1 كوب ماء ساخن.

1 كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم بودرة.

في البداية قومي بوضع الرف الشبكي بمنتصف الفرن وتشغيله على درجة 180درجة مئوية.

في صينية الفرن قومي برص البسكويت ثم يتم إضافة السكر والبندق والزبدة وقلبي البسكويت معهم جيداً بواسطة الأصابع مع الضغط بواسطة راحة اليد حتى تحصلين على خليط بسكويت متماسك.

يتم وضع الصينة بالفرن لمدة 10 دقائق ثم يتم إخراجها واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً.

قومي بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به الجبن والكريمة والسكر وبرش البرتقال واخلطي المكونات مع بعضها على سرعة متوسطة حتى أن يتكون لديها خليط كريمي.

قومي بسكب خليط الجبن على طبقة البسكويت وتوزيعه بالتساوي ومن ثم ضعي الخليط بالثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى أن تصبح متماسكة.