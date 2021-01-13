من غير صبغة استعيدي شبابك وتخلصي من شيب الشعر من غير صبغات ضاره للشعر

تخلصي من شيب الشعر من غير صبغات ضارة ، تعتبر مشكلة شيب الشعر من احدي مشاكل الشعر التي تواجه الإنسان وخاصة الشيب المبكر وقد يلجأ الكثير من الناس استخدام الصبغات التي دائماً قد تكون مضرة للشعر لأنها تعمل على تقصف الشعر وتلفه ولحل مشكلة شيب الشعر وعدم التعرض لكل هذه المشكلة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة التخلص من شيب الشعر بطريقة امنه وفعالة جداً .

وصفة زيت جوز الهند والاملج للتخلص من شيب الشعر من غير صبغات ضارة

يعتبر الاملج من المنتجات الطبيعية الفعالة التي تقضي على شيب الشعر المبكر ، كما أن زيت الجوز الهند يعمل على ترطيب الشعر ونعومته .

زيت جوز الهند بمقدار 5 ملاعق كبيرة .

أملج مطحون ناعم جداً بمقدار ½ كوب .

أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه الاملج وزيت جوز الهند ونتركه حتى يسخن فقط .

ثم نضعه في زجاجة محكمة الغلق ونتركها لمدة يوم كامل .

في اليوم التالي نضع الزيت على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف مع التدليك المستمر في فروة الرأس حتي يستفيد الشعر من الوصفة .

بعد ذلك نغطي الشعر ونتركه لمدة ليلة كاملة على الشعر .

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية وكبريتات ضارة

و للتخلص من الشيب نهائياً يجب تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع .

مكونات وصفة شيب الشعر بالاملجطريقة تحضير واستخدام وصفة الاملج لعلاج شيب الشعر

وصفة زيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي (الأملا)

عنب الثعلب مفيد جداً في علاج تلف الشعر كما انه يعمل على تقوية وتنشيط بصيلات الشعر ويعطى الشعر اللون الداكن ويعطيه لمعان وبريق رائع لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة للحفاظ على لون الشعر الداكن لعلاج شيب الشعر .

مكونات وصفة بودرة عنب الثعلب ( الأملا ) .

زيت جوز الهند بمقدار كوب واحد .

5 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف .

طريقة تحضير واستخدام وصفة الأملا لعلاج شيب الشعر