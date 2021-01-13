من غير صبغة استعيدي شبابك وتخلصي من شيب الشعر من غير صبغات ضاره للشعر

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تخلصي من شيب الشعر من غير صبغات ضارة ، تعتبر مشكلة شيب الشعر من احدي مشاكل الشعر التي تواجه الإنسان وخاصة الشيب المبكر وقد يلجأ الكثير من الناس استخدام الصبغات التي دائماً قد تكون مضرة للشعر لأنها تعمل على تقصف الشعر وتلفه ولحل مشكلة شيب الشعر وعدم التعرض لكل هذه المشكلة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة التخلص من شيب الشعر بطريقة امنه وفعالة جداً .
وصفة زيت جوز الهند والاملج للتخلص من شيب الشعر من غير صبغات ضارة
يعتبر الاملج من المنتجات الطبيعية الفعالة التي تقضي على شيب الشعر المبكر ، كما أن زيت الجوز الهند يعمل على ترطيب الشعر ونعومته .مكونات وصفة شيب الشعر بالاملج
- زيت جوز الهند بمقدار 5 ملاعق كبيرة .
- أملج مطحون ناعم جداً بمقدار ½ كوب .
- أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه الاملج وزيت جوز الهند ونتركه حتى يسخن فقط .
- ثم نضعه في زجاجة محكمة الغلق ونتركها لمدة يوم كامل .
- في اليوم التالي نضع الزيت على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف مع التدليك المستمر في فروة الرأس حتي يستفيد الشعر من الوصفة .
- بعد ذلك نغطي الشعر ونتركه لمدة ليلة كاملة على الشعر .
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية وكبريتات ضارة
- و للتخلص من الشيب نهائياً يجب تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع .
وصفة زيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي (الأملا)
عنب الثعلب مفيد جداً في علاج تلف الشعر كما انه يعمل على تقوية وتنشيط بصيلات الشعر ويعطى الشعر اللون الداكن ويعطيه لمعان وبريق رائع لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة للحفاظ على لون الشعر الداكن لعلاج شيب الشعر .
مكونات وصفة بودرة عنب الثعلب ( الأملا ) .
- زيت جوز الهند بمقدار كوب واحد .
- 5 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف .
طريقة تحضير واستخدام وصفة الأملا لعلاج شيب الشعر
- أولاً نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند وعنب الثعلب الهندي ونضعه على نار هادئة لمدة ربع ساعه فقط .
- بعد ذلك نضع الوصفة في زجاجة محكمة الغلق ونتركها حتى تبرد تماماً .
- ثم نضع الوصفة على الشعر حتى تغطى الشعر كله من الجذور حتى الأطراف مع التدليك في فروة الرأس لمدة ربع ساعة .
- ثم نغطي الشعر ونتركها لمدة ليلة كاملة ، ثم نغسل الشعر بالشامبو الخالص من أي مواد كيميائية أو كبريتات وسوف تلاحظين الفرق في تغير لون الشعر عند الاستمرار على الوصفة .
- لذلك ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق .
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تخلصي من شيب الشعر من غير صبغات ضارة ، تعتبر مشكلة شيب الشعر من احدي مشاكل الشعر التي تواجه الإنسان وخاصة الشيب المبكر وقد يلجأ الكثير من الناس استخدام الصبغات التي دائماً قد تكون مضرة للشعر لأنها تعمل على تقصف الشعر وتلفه ولحل مشكلة شيب الشعر وعدم التعرض لكل هذه المشكلة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة التخلص من شيب الشعر بطريقة امنه وفعالة جداً .
وصفة زيت جوز الهند والاملج للتخلص من شيب الشعر من غير صبغات ضارة
يعتبر الاملج من المنتجات الطبيعية الفعالة التي تقضي على شيب الشعر المبكر ، كما أن زيت الجوز الهند يعمل على ترطيب الشعر ونعومته .مكونات وصفة شيب الشعر بالاملج
- زيت جوز الهند بمقدار 5 ملاعق كبيرة .
- أملج مطحون ناعم جداً بمقدار ½ كوب .
- أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه الاملج وزيت جوز الهند ونتركه حتى يسخن فقط .
- ثم نضعه في زجاجة محكمة الغلق ونتركها لمدة يوم كامل .
- في اليوم التالي نضع الزيت على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف مع التدليك المستمر في فروة الرأس حتي يستفيد الشعر من الوصفة .
- بعد ذلك نغطي الشعر ونتركه لمدة ليلة كاملة على الشعر .
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية وكبريتات ضارة
- و للتخلص من الشيب نهائياً يجب تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع .
وصفة زيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي (الأملا)
عنب الثعلب مفيد جداً في علاج تلف الشعر كما انه يعمل على تقوية وتنشيط بصيلات الشعر ويعطى الشعر اللون الداكن ويعطيه لمعان وبريق رائع لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة للحفاظ على لون الشعر الداكن لعلاج شيب الشعر .
مكونات وصفة بودرة عنب الثعلب ( الأملا ) .
- زيت جوز الهند بمقدار كوب واحد .
- 5 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف .
طريقة تحضير واستخدام وصفة الأملا لعلاج شيب الشعر
- أولاً نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند وعنب الثعلب الهندي ونضعه على نار هادئة لمدة ربع ساعه فقط .
- بعد ذلك نضع الوصفة في زجاجة محكمة الغلق ونتركها حتى تبرد تماماً .
- ثم نضع الوصفة على الشعر حتى تغطى الشعر كله من الجذور حتى الأطراف مع التدليك في فروة الرأس لمدة ربع ساعة .
- ثم نغطي الشعر ونتركها لمدة ليلة كاملة ، ثم نغسل الشعر بالشامبو الخالص من أي مواد كيميائية أو كبريتات وسوف تلاحظين الفرق في تغير لون الشعر عند الاستمرار على الوصفة .
- لذلك ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق .
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