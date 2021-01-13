احدث تردد 2021 قنوات الطبخ على القمر الصناعي نايل سات .. أشهى الأكلات من المطابخ العالمية

احدث تردد 2021 قنوات الطبخ حيث يبحث عن هذه القنوات كل ربة منزل لتقدم أشهى الأكلات لأطفالها والتعرف على الوصفات الحديثة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة لأسرتها، كما يوجد في هذه المجموعة من القنوات قناة مخصصة للسيدات تقدم لهم كيفية تقديم الأكل وتزيينه، تعليم المعجنات المحببة لدى الصغار فضلاً عن الحلويات بمختلف أنواعها سواء الشرقية او الغربية وكيفية إعادة تدوير الوجبات المتبقية لاستغلالها في الأيام التالية.

هناك العديد من القنوات المتخصصة في الطبخ ومنها قناة سميرة الجديد، قناة بيتي، ست البيت، بانوراما فوود، تيستي فود، سي بي سي سفرة، chef tv، سي بي ي بنه، وكل هذه القنوات تم إنشاؤها لمساعدة ربات البيوت وتقديم لهم أفكار جديدة توفر لهم عامل الوقت والجهد وذلك من خلال توظيف مجموعة كبيرة من أشهر الطهاة والشيفات في الوطن العربي، حرصت على توفير محتوى مميز لقاعدة كبيرة من الجماهير في الشرق الأوسط.

وأفضل ما في هذه القنوات هو التخصص فنجد أن كل قناة تقدم محتوى خاص بها مثل قناة مصالي والتي اهتمت بتقديم المعجنات والحلويات الشرقية والغربية وإعادة التدوير للوجبات، قناة chef تي في بالرغم من أنها حديثة العهد إلا أنها لاقت إعجاب ملايين المشاهدين حيث تُعليم أساسيات المطبخ الواجب توافرها لدى كل شيف وكذلك معايير الأكلات الصحيحة.

نوضح لك بالجدول التالي أحدث الترددات على القمر نايل سات