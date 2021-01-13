معلومات عن التطعيم ضد كورونا في الامارات وعن الفئات المستهدفة

تشهد دولة الامارات العربية المتحدة، إقبالاً كبيراً على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ اللقاحات المتوفرة في الدولة والتي أقرتها وزارة الصحة الإماراتية العام الماضي.

وكانت الوزارة أعلنت بداية العام الحالي، أنها تخطت حاجز المليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم ضمن خطتها الهادفة لتقديم اللقاحات لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، من أجل الوصول الى المناعة المكتسبة الناجمة عن التطعيم في وجه جائحة كوفيد-19 التي تشهد سلالات جديدة متحورة في عدد من الدول، وذلك لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

فما دوت الخليج اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة الإماراتية في مواجهة مرض كوفيد-19، وكيف يمكن الحصول عليها؟

هذا ما نستعرضه سوياً بتفاصيل حصلنا عليها من موقع

لقاحات كورونا في الامارات

اعتمدت دولة الإمارات نوعين من اللقاح لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، هما لقاح سينوفارم، ولقاح "فايزر-بيونتك.

وتوفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً للراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية أو أعراض معينة تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص. ويستثنى من تلقي اللقاح الأطفال دون سن 18 والسيدات الحوامل والمرضعات.

لقاح سينوفارم

تم تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد كوفيد-19 "سينوفارم" رسمياً في دولة الامارات أوائل شهر ديسمبر الماضي، وهو اللقاح الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وقد تم تطويره بشكل مشترك مع شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

وبحسب وزارة الصحة الاماراتية، أظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي" على اللقاح فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19. فيما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، وكذلك تسجيل 100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض.

كذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه .

يتألف لقاح "سينوفارم" من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للشخص، والثانية بعد 21-28 يوماً من موعد الجرعة الأولى. وتمنح الاولوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الامراض المزمنة في تلقي هذا اللقاح.

كما يتوفر اللقاح في كافة مراكز الرعاية الصحية والعديد من المستشفيات داخل الدولة وبصورة مجانية.

لقاح فايزر- بيونتيك

في 22 ديسمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس "كوفيد -19" في الدولة الخاص بشركة "فايزر- بيونتيك، وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة بعد لقاح "سينوفارم". وفي 23 ديسمبر لماضي بدأت هيئة الصحة بدبي حملة تطعيم مجانية بهذا اللقاح.

تستهدف المرحلة الاولى من حملة التطعيم التي تقودها هيئة الصحة بدبي بلقاح "فايزر-بيونتك"، كبار المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة ممن هم في سن ال 18 وأكثر، وأصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص والعاملون في المهن الحيوية الأخرى.

ويتكون اللقاح من جرعتين منفصلتين، بفارق زمني 21 يوماً بين الجرعتين.

يتوفر لقاح فايزر- بيونتيك في دبي في

أماكن توفر لقاح فايزر- بايونتيك في #دبي pic.twitter.com/tr31ZElnUW — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) December 27, 2020

في دبي، وللحصول عليه ينبغي حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لهيئة الصحة دبي (DHA app ) المتوفر على منصتي ( App Store Google Play) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( 800-342).

وقد تم اعتماد لقاح "فايزر-بيونتك" للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الامريكية وكذلك من منظمة الصحة العالمية WHO أواخر العام الماضي.