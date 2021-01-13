ما دوت الخليج اهمية تنظيف القولون وكيف يمكن تنظيفه باستخدام خل التفاح والعسل، ومسألة تنظيف القولون ليست جديدة وإنما ترجع لسنوات طويلة وتحديداً عصر اليونان القديم.

إلا أن الطرق المتبعة في الوقت الحالي لتنظيف القولون تغيرت عن السابق ودخل عليها بعض التعديلات والتجديدات لجهة استخدام المصادر الطبيعية او الطرق الحديثة.

فما دوت الخليج اهمية تنظيف القولون، ولماذا يلجأ الناس لهذه الطريقة؟ وكيف يمكن تنظيف القولون بواسطة خل التفاح والعسل؟

هذ ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج اهمية تنظيف القولون

المعروف ان القولون جزء مهم من الجهاز الهضمي للإنسان، وظيفته الأساسية امتصاص الماء المتبقي من بقايا الطعام ثم تمرير الفضلات الزائدة إلى خارج الجسم.

وقد يطلق على القولون اسم (الأمعاء الغليظة أو المصران الغليظ)، لكن في الآونة الأخيرة كثر استخدام كلمة القولون لوصف اضطراب معوي يحدث للأمعاء الغليظة؛ واستخدام هذه الكلمة لهذا الوصف ناقص أو مغلوط نوعاً ما، فكلمة قولون طبياً تعني هذا الجزء من الجهاز الهضمي وليس شيئاً آخر.

ويعتقد البعض ان تراكم الطعام غير المهضوم وباقي الاطعمة في القولون يمكن أن تتسبب بتشكل مواد مخاطية فيه، ما يؤدي لانتاج السموم والتصاقها بجدران القولون. وترتكز هذه الفكرة على ان السموم تذهب من خلال الدورة الدموية لباقي أعضاء الجسم ما يتسبب بتسممه.

وتتسبب السموم الناتجة عن القولون بأعراض مختلفة منها الصداع، والتعب، وانخفاض الطاقة، وزيادة الوزن، فضلاً عن قلة النوم وضعف الجهاز المناعي وقلة التركيز والامساك وحب الشباب ورائحة الفم الكريهة.

ويسهم تنظيف القولون بطرق طبيعية في تحسين الحالة الصحية والنفسية والعقلية للإنسان، اضافة لخفض خطر الاصابة بمرض سرطان القولون.

كيفية تنظيف القولون باستخدام الخل والعسل

ينبغي علينا التأكيد مرة أخرى، على ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الخضوع لهذا العلاج وغيره من العلاجات الطبيعية.

ويعد استخدام الخل والعسل من العلاجات المتوافرة في كل منزل ويشاع انها تساعد في تنظيف القولون من الفضلات والسموم.

وتساعد خصائص المضادات الحيوية في خل التفاح على تحسين مستوى الحمض في الأمعاء، وتقليل حرقة المعدة وارتجاع الاسيد. كما ان محتوى خل التفاح من مضادات الاكسدة وحمض الخليك يسهم في الحفاظ على الصحة وزيادة امتصاص المعادن المهمة في الجسم.

أما العسل خاصة الخام وغير المصنع، فإنه يحوي مادة الاجينول التي تمتلك خصائص مضادة للأورام. كما ان العسل غني بمادة البروبيوتيك التي تساعد على إعادة التوازن للبكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وهي بكتيريا ضرورية لمساعدة الجسم على هضم الطعام وامتصاص المواد المغذية.

لتنظيف القولون باستخدام الخل والعسل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحضير 250 ملل من الماء الفاتر مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي وملعقتين كبيرتين من العسل الخام العضوي.

اضافة الخل الى الماء الدافئ، ثم العسل وتحريك المزيج حتى يذوب العسل تماماً.

شرب المزيج كل صباح او في أي وقت خلال اليوم.

تجدر الاشارة الى ان الافراط في استهلاك خل التفاح قد يكون له تأثيرات جانبية سلبية على الكبد والمعدة والحنجرة والبشرة، لذا ينصح بتخفيف خل التفاح في علاج تنظيف القولون وغيرها من العلاجات الطبيعية.