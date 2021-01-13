حلى الجلي بالبسكويت/حلى بارد في 10 دقائق وبدون فرن سهل وسريع بطعم رائع جدا

طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت يعتبرحلى الجلي من أشهى أنواع الحلويات التي تحب الأطفال والكبا أن تتناولها ولكن بعض الأمهات تشعر بالقلق تجاهها ولذا حرصنا على أن نأتيكِ سيدتي بطريقة مختلفة بعض الشيء لتحضير حلى الجلي بالبسكويت، ومَن مِن أطفالنا لا يعشق تناول البسكويت مختلف النكهات والطعم، واليوم قدميه لأطفالك بطريقة مختلفة وشهية. طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت قومي بتحضير الجلي بالبسكويت بطريقة أكثر تميز مثل المحلات كالتالي: المقادير: 300 جرام بسكويت شاء.

150 جرام زبدة ذائبة. مقادير طبقة الجبنة: 500 جرام جبنة كريمي.

4/1 كوب ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

10 ثمرات فراولة طازجة مقطعة.

5 حبات توت مقطع.

5 ملعقة كبيرة مسحوق جيلاتين.

3/1 كوب سكر. مقادير طبقة الجلي: 160 جرام جلي بطعم الفراولة.

5 كوب ماء ساخن. طريقة تحضير الجلي بالبسكويت: قومي بتفتيت البسكويت عن طريق وضعه في الخلاط الكهربائي، ثم يتم مزج فتات البسكويت مع الزبدة الزائبة واخلطيهم مع بعضهم جيدا ثم يتم وضع الخليط بقالب دائري ادخلي القلب إلى الثلاجة ليتجمد.

قومي بإذابة الجيلاتين في حمام ساخن من الماء ثم قومي بمزج الجبنة الكريمي والسكر بوعاء عميق وإضافة الفانيليا واخلطي جيداً حتى أن تتماسك.

ثم يتم إضافة خليط الجيلاتين للجبنة الكريمية وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج تماماً، ثم يتم سكب الخليط إلى البسكويت مع وضع قطع الفاكهة المقطعة فوق خليط الجبن ويتم رصها ثم إدخالها إلى الفرن.

يترك القالب داخل الثلاجة ويترك لمدة 15 دقيقة ليتماسك.

عليك بإذابة الجلي بالماء الساخن ويترك جانباً حتى أن يهدأ قليلاً ثم اسكبي خليط الجلي على طبقة الفاكهة والجبنة ويعود القلب مرة أخرة إلى الثلاجة واتركيه لمدة 4 ساعت فأكثر، ثم بعد ذلك يتم تقديمه لأسرتك وضيوفك وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت يعتبرحلى الجلي من أشهى أنواع الحلويات التي تحب الأطفال والكبا أن تتناولها ولكن بعض الأمهات تشعر بالقلق تجاهها ولذا حرصنا على أن نأتيكِ سيدتي بطريقة مختلفة بعض الشيء لتحضير حلى الجلي بالبسكويت، ومَن مِن أطفالنا لا يعشق تناول البسكويت مختلف النكهات والطعم، واليوم قدميه لأطفالك بطريقة مختلفة وشهية. طريقة تحضير حلوى الجلي بالبسكويت قومي بتحضير الجلي بالبسكويت بطريقة أكثر تميز مثل المحلات كالتالي: المقادير: 300 جرام بسكويت شاء.

150 جرام زبدة ذائبة. مقادير طبقة الجبنة: 500 جرام جبنة كريمي.

4/1 كوب ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

10 ثمرات فراولة طازجة مقطعة.

5 حبات توت مقطع.

5 ملعقة كبيرة مسحوق جيلاتين.

3/1 كوب سكر. مقادير طبقة الجلي: 160 جرام جلي بطعم الفراولة.

5 كوب ماء ساخن. طريقة تحضير الجلي بالبسكويت: قومي بتفتيت البسكويت عن طريق وضعه في الخلاط الكهربائي، ثم يتم مزج فتات البسكويت مع الزبدة الزائبة واخلطيهم مع بعضهم جيدا ثم يتم وضع الخليط بقالب دائري ادخلي القلب إلى الثلاجة ليتجمد.

قومي بإذابة الجيلاتين في حمام ساخن من الماء ثم قومي بمزج الجبنة الكريمي والسكر بوعاء عميق وإضافة الفانيليا واخلطي جيداً حتى أن تتماسك.

ثم يتم إضافة خليط الجيلاتين للجبنة الكريمية وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج تماماً، ثم يتم سكب الخليط إلى البسكويت مع وضع قطع الفاكهة المقطعة فوق خليط الجبن ويتم رصها ثم إدخالها إلى الفرن.

يترك القالب داخل الثلاجة ويترك لمدة 15 دقيقة ليتماسك.

عليك بإذابة الجلي بالماء الساخن ويترك جانباً حتى أن يهدأ قليلاً ثم اسكبي خليط الجلي على طبقة الفاكهة والجبنة ويعود القلب مرة أخرة إلى الثلاجة واتركيه لمدة 4 ساعت فأكثر، ثم بعد ذلك يتم تقديمه لأسرتك وضيوفك وبالهناء والشفاء.

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