سر عمل الكشري في البيت مثل المحلات مع دقة الكشري و الصلصة و البصل المحمر المقرمش بطعم رائع جدا

خطوات عمل الكشري المصري الكشري من أهم الأكلات الشعبية المعروفة في مصر ويعشقها الكثيرون من الشعب المصري ومعظم الوافدين إلينا من الخارج، حيث أن الكشري يتمتع بأنه من الأكلات اللذيذة والشهية ويحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، وهو من الأكلات التي تقدر كل سيدة مصرية على تحضيرها بكل سهولة وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير الكشري بالخطوات. خطوات عمل الكشري المصري يتم تحضير الكشري المصري ببعض من المكونات البسيطة والخطوات التالية: المقادير: 1 كوب أرز.

1 كوب شعرية.

1 كوب عدس بجبة.

1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 ملعقة من الزيت.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة شطة.

1 ملعقة بابريكا.

1 ملعقة ثوم مفروم. طريقة تحضير الكشري: ضعي قدر عميق على النار ضيفي له الزيت وعندما يبدأ أن يسخن ضعي البصل وقلبيه حتى أن يذبل ويصبح ذهبي اللون.

قومي بنشا البصل من الزيت وضعيه على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت، وفي نفس القدر قومي بتحمير الشعرية بباقي الزيت وقلبيها جيداً حتى أن تصبح ذهبية.

ضيفي بعد ذلك الأرز فوق الشعرية وقلبي جيداً ثم عليكِ بإضافة الملح والكمون وقلبي.

عليك بنقع العدس في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل ثم يتم سلقها بمقدار مناسب من الماء ولمدة 20 دقيقة حتى أن ينضج قليلاً.

يتم إضافة العدس إلى الأرز والشعرية وضعي قيمة مناسبة من الماء واتركيهم معاً على نار هادئة حتى ينضج الأرز والعدس.

ثم ابدئي في تحضير الصلصة عن طريق وضع قدر على النار به قليل من الزيت ومن ثم الثوم المفروم قلبيه بالزيت حتى يتحمر.

اسكبي فوقه عصير الطماطم وضيفي له الملح والفلفل الأسود وقليل من الكمون والبابريكا ونصف فنجان من الخل وقلبي جيداً واتركيه حتى أن يتسبك. الوسوم

خطوات عمل الكشري المصري الكشري من أهم الأكلات الشعبية المعروفة في مصر ويعشقها الكثيرون من الشعب المصري ومعظم الوافدين إلينا من الخارج، حيث أن الكشري يتمتع بأنه من الأكلات اللذيذة والشهية ويحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، وهو من الأكلات التي تقدر كل سيدة مصرية على تحضيرها بكل سهولة وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير الكشري بالخطوات. خطوات عمل الكشري المصري يتم تحضير الكشري المصري ببعض من المكونات البسيطة والخطوات التالية: المقادير: 1 كوب أرز.

1 كوب شعرية.

1 كوب عدس بجبة.

1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 ملعقة من الزيت.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة شطة.

1 ملعقة بابريكا.

1 ملعقة ثوم مفروم. طريقة تحضير الكشري: ضعي قدر عميق على النار ضيفي له الزيت وعندما يبدأ أن يسخن ضعي البصل وقلبيه حتى أن يذبل ويصبح ذهبي اللون.

قومي بنشا البصل من الزيت وضعيه على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت، وفي نفس القدر قومي بتحمير الشعرية بباقي الزيت وقلبيها جيداً حتى أن تصبح ذهبية.

ضيفي بعد ذلك الأرز فوق الشعرية وقلبي جيداً ثم عليكِ بإضافة الملح والكمون وقلبي.

عليك بنقع العدس في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل ثم يتم سلقها بمقدار مناسب من الماء ولمدة 20 دقيقة حتى أن ينضج قليلاً.

يتم إضافة العدس إلى الأرز والشعرية وضعي قيمة مناسبة من الماء واتركيهم معاً على نار هادئة حتى ينضج الأرز والعدس.

ثم ابدئي في تحضير الصلصة عن طريق وضع قدر على النار به قليل من الزيت ومن ثم الثوم المفروم قلبيه بالزيت حتى يتحمر.

اسكبي فوقه عصير الطماطم وضيفي له الملح والفلفل الأسود وقليل من الكمون والبابريكا ونصف فنجان من الخل وقلبي جيداً واتركيه حتى أن يتسبك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل الكشري في البيت مثل المحلات مع دقة الكشري و الصلصة و البصل المحمر المقرمش بطعم رائع جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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