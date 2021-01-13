وصفة الفحم لإزالة شعر العانة بدون ألم في دقائق ومن أول استخدام

وصفة الفحم لإزالة شعر العانة، إزالة الشعر الزائد من الجسم بالليزر هي أكثر الطرق المتطورة للتخلص من الشعر بنسبة كبيرة، ولكن هذه الطريقة لا تناسب الكثير منا بسبب ارتفاع ثمنها، لذلك يلجأ أغلبنا إلى الطرق التقليدية لإزالة الشعر، وهذه الطرق تتميز بأنها متعددة ومن مواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فيمكن إزالة الشعر باستخدام حلاوة السكر أو الشمع أو الملح أو الخل أو الفازلين، وفي الوقت الحالي ظهرت طرق جديدة كانت تستخدم منذ القدم لإزالة الشعر، وهذه الطريقة تعتمد على استخدام الفحم.

وصفة الفحم لإزالة شعر العانة

تعتمد طريقة إزالة الشعر باستخدام الفحم على إحراقه حتى يتحول إلى رماد، وبعد أن يبرد الرماد يتم وضع كمية منه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وبعدها يتم فرك البشرة بالرماد لمدة لا تقل عن عشر دقائق ويكون ذلك في عكس اتجاه نمو الشعر، ثم نترك الرماد على البشرة وذلك لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء البارد، وسوف نلاحظ بعدها اختفاء كمية كبيرة من الشعر، ومن الأفضل أن يتم تجفيف البشرة بعد الانتهاء والقيام بترطيبها، ويمكن تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد لإزالة الشعر الزائد بالكامل.

الرماد لإزالة الشعر

هذه الطريقة لا تفيد البشرة فقط في إزالة الشعر، لكن للفحم فوائد عديدة ومن هذه الفوائد هو أن الفحم يخلص الجلد من أي روائح كريهة، بالإضافة إلى أنه يفتح لون البشرة ويقضي على أي بقع داكنة فيها، كذلك يحتوي الفحم على العديد من العناصر المفيدة للبشرة مثل اليود والكالسيوم والفسفور.

تقليل نمو الشعر نهائيا

يمكن استخدام رماد الفحم لتخفيف ألم إزالة الشعر ببعض الطرق التقليدية مثل الشمع أو حلاوة السكر، وذلك عن طريق تبليل الرماد ببعض من الماء ليتحول إلى خليط كريمي القوام، يتم دهنه على البشرة قبل إزالة الشعر منها.

ولكن ما يعيب هذه الطريقة أنها يجب أن تتم تحت إشراف أخصائي تجميل، وهذا لأن الفحم على الرغم من فاعليته في إزالة الشعر، إلا أن استخدامه بطريقة خاطئة يسبب الكثير من المشاكل للبشرة، ومنها انسداد مسام الجلد وهذا يسبب ظهور الحبوب وتغير لون البشرة، كما يحتوي الفخم على غازات سامة ومسرطنة مثل غاز أول أكسيد الكربون.