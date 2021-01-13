كريب المطاعم الاصلى أسهل وجبة بطريقة سهله وسريعة وتكات مهمة جدا مع حشوات رهيبة وطعم جنان

طريقة عمل كريب اللحم المفروم يعد الكريب واحد من أشهى الأكلات السريعة البسيطة التي يعشقها كثير من الأشخاص خاصة الأطفال والشباب، وتستطيع الأمهات تحضيره بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة ويوجد الكريب الحلو والحادق وبحشو مختلف ومتنوع، فقومي بتحضيره بنفسك في البيت واستغني عن تناول كريب المحلات والمطاعم. طريقة عمل كريب اللحم المفروم لكي تقومين بتقديم أشهى كريب باللحم المفروم عليكِ باتباع الخطوات التي تتمثل في الآتي: المقادير: 2/1 كيلو لحم مفروم.

1 بصلة مفرومة ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كريب. طريقة تحضير كريب اللحم المفروم: احضري قدر ضعيه على نار هادئة ضيفي له الزيت واتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم ضيفي اللحم المفروم.

قلبي اللحم مع الزيت حتى يتم تشويه ثم ضيفي له البصل المفروم ناعم وقلبي البصل واللحم معاً حتى ينضج البصل وتصبح اللحم باللون البني.

ضيفي لها الملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

قومي بإحضار قطع الكريب الساخنة وافردي عليها اللحم المفروم ولفي الكريب مثل الرول، واستمري على ذلك حتى تنتهي كمية الكريب واللحم.

ثم عليك بإحضار صينية ادهنيها بقليل من الزيت يرص بها الكريب ثم ادخليها إلى الفرن واتركيها لمدة 4/1 سعة حتى تتحمر وتصبح باللون الذهبي.

يمكنك بعد ذلك تقديم الكريب لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير كريب الجبنة الرومي والموزاريلا: المقادير: كريب.

1 كوب من جبن الموزاريلا.

1 كوب من الجبن الرومي.

2 ثمرة طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة. طريقة تحضير كريب الجبنة: احضري وعاء ضعي به الجبن الرومي والموزاريلا المبشورة وقلبيهم معاً.

ثم عليكِ بإحضار الكريب وقومي بوضع خليط الجبن بالكريب ثم ضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر.

لفي الكريب كالرول وقومي برصه في صينية مدهون بالزيت.

توضع الصينية بالفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى يتم تحمرها ويكون الكريب ذهبي اللون.

قدميه وهو ساخن وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل كريب اللحم المفروم يعد الكريب واحد من أشهى الأكلات السريعة البسيطة التي يعشقها كثير من الأشخاص خاصة الأطفال والشباب، وتستطيع الأمهات تحضيره بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة ويوجد الكريب الحلو والحادق وبحشو مختلف ومتنوع، فقومي بتحضيره بنفسك في البيت واستغني عن تناول كريب المحلات والمطاعم. طريقة عمل كريب اللحم المفروم لكي تقومين بتقديم أشهى كريب باللحم المفروم عليكِ باتباع الخطوات التي تتمثل في الآتي: المقادير: 2/1 كيلو لحم مفروم.

1 بصلة مفرومة ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كريب. طريقة تحضير كريب اللحم المفروم: احضري قدر ضعيه على نار هادئة ضيفي له الزيت واتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم ضيفي اللحم المفروم.

قلبي اللحم مع الزيت حتى يتم تشويه ثم ضيفي له البصل المفروم ناعم وقلبي البصل واللحم معاً حتى ينضج البصل وتصبح اللحم باللون البني.

ضيفي لها الملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

قومي بإحضار قطع الكريب الساخنة وافردي عليها اللحم المفروم ولفي الكريب مثل الرول، واستمري على ذلك حتى تنتهي كمية الكريب واللحم.

ثم عليك بإحضار صينية ادهنيها بقليل من الزيت يرص بها الكريب ثم ادخليها إلى الفرن واتركيها لمدة 4/1 سعة حتى تتحمر وتصبح باللون الذهبي.

يمكنك بعد ذلك تقديم الكريب لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير كريب الجبنة الرومي والموزاريلا: المقادير: كريب.

1 كوب من جبن الموزاريلا.

1 كوب من الجبن الرومي.

2 ثمرة طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة. طريقة تحضير كريب الجبنة: احضري وعاء ضعي به الجبن الرومي والموزاريلا المبشورة وقلبيهم معاً.

ثم عليكِ بإحضار الكريب وقومي بوضع خليط الجبن بالكريب ثم ضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر.

لفي الكريب كالرول وقومي برصه في صينية مدهون بالزيت.

توضع الصينية بالفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى يتم تحمرها ويكون الكريب ذهبي اللون.

قدميه وهو ساخن وبالهناء والشفاء.

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