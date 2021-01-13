التخلص من الشيب بالفحم للحصول على شعر أسود طبيعي بدون أي مواد كيميائية

أثبتت العديد من الأبحاث والتجارب في مجال التجميل والعناية بالشعر إمكانية التخلص من الشيب بالفحم والقضاء على الشعر الأبيض نهائيًا، حيث يُعد الشيب وظهور الشعر الأبيض وخاصة في وقت مُبكر من أكثر المُشكلات التي تُضايق الأفراد، لأنه يجعلهم يظهرون بعمر أكبر من عمرهم الحقيقي، ويجعلهم يلجأون إلى استخدام المواد الكيميائية التي تُسبب الضرر سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، وتساعد المواد الطبيعية في التخلص من تلك المشكلة إلى الأبد بدون أي عناء أو تكاليف إضافية.

التخلص من الشيب بالفحم

يُساعد الفحم على التخلص من الشيب، وذلك نظرًا لاحتواءه على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تُؤدي إلى صبغ الشعر باللون الأسود، بالإضافة إلى الحفاظ على اللون الأصلي له، حيث يظهر الشيب دائمًا نتيجة لنقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وتُؤدي إلى ظهور الشعيرات الجديدة باللون الأبيض أو الرمادي، مما يسبب الضيق والإحراج للأفراد، ويحدث ذلك إما لأسباب وراثية أو نفسية أو مرضية، تحتاج إلى البحث والعلاج من أجل التخلص من المشكلة.

فوائد حبوب الفحم للشعر

لحبوب الفحم تأثير كبير على الشعر، وهذا ما يجعلها تدخل في إعداد الكثير من مُستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، وهو يُساعد في علاج الشيب نهائيًا وأيضًا له الكثير من الفوائد وهي :

يعمل الفحم على علاج الشعر التالف، ويُنشطه بعد استخدام الشامبو والمواد الكيميائية الضارة، نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات وخاصة فيتامين ج، لتقوية الشعر من جذوره.

يُساعد الفحم في تغذية بُصيلات الشعر وتقوية جذوره، وهذا يُعطيه القوة واللمعان، نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين سي.

للفحم دور إيجابي في علاج إلتهابات فروة الرأس والتخلص من الإحمرار والحكة.

يحتوي الفحم على مضادات الأكسدة التي تُعالج كافة المُشكلات المُعلقة بالشعر كقشرة الرأس التي تُؤدي إلى التساقط.

يقضي الفحم على الشيب، ويُعطي الشعر اللون الأسود، ويُساعد في زيادة قدرة الشعر في الحفاظ على لونه.

طريقة صبغ الشعر بالفحم

يمكن صبغ الشعر باستخدام الفحم والتخلص من الشيب وذلك عن طريق:

كمية كافية من حبوب الفحم.

نصف كوب من الماء.

بونيه خاص بالشعر.

خطوات استخدام خلطة الفحم