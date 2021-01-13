كريم سحري لشد تجاعيد البشرة خلال يومين وتبيض الأماكن الداكنة بالجسم بمكونين فقط

كريم سحري لشد التجاعيد وتبيض الأماكن الداكنة بالجسم، بعض السيدات والرجال سواء يعانون من ظهور التجاعيد في سن مبكر، وطرق التخلص منها أصبحت باهظة الثمن، بالإضافة للسعي للتخلص من الاماكن الداكنة بالجسم، رغم وجود مكونات طبيعية تخلصنا من كل هذة المشاكل، إلا أن الكثير يسعى لدفع مبالغ مالية كبيرة للتخلص من التجاعيد ونفس الوقت تبييض الأماكن الداكنة بالجسم، وكل ذلك موجود في مكونين فقط يخلصك من التجاعيد وتبيض الوجه وأي أماكن داكنة بالجسم خلال يومين فقط، تابعونا للتعرف على الكريم الطبيع لشد التجاعيد وتبيض الجسم.

كريم طبيعي بمكونات سحرية موجودة في منزلك، تخلصك من تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة الموجودة، مع تبيض البشرة أثناء وضع الكريم لشد التجاعيد والنتيجة خلال يومين فقط، حيث يعمل هذا الكريم على إنتاج الكولاجين في البشرة، حيث يعد أفضل كريم طبيعي سحري يعطي نتيجة من أول استعمال ونتيجته النهائية خلال أيام.

فازلين.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة عسل.

يتم وضع الكريم في حمام مائي على النار حتى الذوبان، ثم خفق صفار البيض جيداً، وإضافته للمكونات، مع الإستمرار بالخفق.

تخلط المكونات للحصول على مزيج كريمي متماسك القوام.

يحفظ في وعاء محكم ويتم وضعه على البشرة قبل النوم لشد التجاعيد وتبيض البشرة وأي أماكن داكنة بالجسم.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة فيتامين E.

2 ملعقة شمع عسل