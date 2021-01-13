مش هتصدقى وصفة معجزة بالكولاجين لشد الوجه والرقبه وازالة التجاعيد كالسحر بمفعول البوتوكس هترجعك شابة صغيرة

وصفة معجزة بالكولاجين لشد الوجه عندما تفقد البشرة الكولاجين التي تفرزه تظهر تجاعيد وترهلات الوجه والتي تبدأ تظهر على الوجه بداية من سن الثلاثين وهذا يجعلها في حالة نفسية سيئة تجعلها تبحث عن أكثر الطرق الطبيعية والغير طبيعية لكي تساعدها على التخلص من التجاعيد، ولكن اليوم سوف نستعرض لكِ سيدتي مجموعة من أفضل الخلطات الطبيعية المفيدة جداً لفرد الوجه والتخلص من التجاعيد.

وصفة معجزة بالكولاجين لشد الوجه

هي من الخلطات المفيدة جداً للبشرة تعمل على شد ترهلات الوجه فقط قومي بسلق 200جؤام من البروكلي على نار هادئة ثم ارفعيه من على النار وصفيه جيداً حتى يتخلص من الماء تماماً، قومي بعد ذلك بطحن قطع البروكلي في الخلاط الكهربائي حتى أن يصبح ناعم ضيفي له بعد ذلك ربع كوب من القهوة وربع كوب من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من لبن الزبادي واخلطي جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة، ثم اخلطي المكونات مع بعضها في الخلاط لتصبح متجانسة ويطبق الخليط على البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء الفاتر، والتزمي بتكرار الاستخدام مرة واحدة في الأسبوع.

يحتوي بياض البيض والليمون على عناصر مهمة للبشرة تساهم في شد الوجه، احضري وعاء لخفق بياض بيضة واحدة مضاف له ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها، ثم يتم تطبيقها على البشرة النظيفة والمجففة جيداً، فاغمري قطعة من القطن في الخليط ومرريها على الوجه واتركيه لمدة 156 دقيقة ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب لها، ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد لغلق المسام يتم تطبيق الخليط على البشرة مرة واحدة من كل أسبوع لأنها من الخلطات المليئة بمضادات الأكسدة والبروتين التي له دور قوي على شد الوجه والتخلص من الترهلات نهائياً.