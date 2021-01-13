اسهل طريقه لعمل كيكة الشكولاتة هشه بمقادير الكبايه سهله وسريعه جربيها

اسهل طريقه لعمل كيكة الشكولاتة هشه بمقادير الكبايه تعتبر كيكة الشكولاتة من أشهى وألذ أنواع الحلويات بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث اعتاد معظم الأشخاص على تناول قطعة من الكيكة في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل، ويتناولونها مع كوب من الشاي أو الشاي بلبن، وذلك لتوفير الوقت بالإضافة إلى عدم الرغبة في تناول الطعام التقليدي صباحًا بعد الاستيقاظ مباشرةً، كما يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية كوجبة إضافية خفيفة، وفي هذا المقال سوف نعرف طريقة عمل كيكة سريعة في الخلاط بدون كريمة. طريقة عمل كيكة شوكولاتة بكريمة اقتصادية:- المقادير:-

ثلاث بيضات.

كوب كبير من السكر الناعم.

كوب من اللبن السائل.

كوب إلا ثلث من زيت الذرة.

كيس من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين صغيرتين من بكينج البودر.

مقادير الكريمة:-

لتر من اللبن.

8 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من الزبدة السائلة.

كيس من الفانيليا. طريقة عمل كيكة شوكولاتة بكريمة اقتصادية:- مكونات التزيين:- كاكاو محلى.

كوب من اللبن. طريقة التحضير:- في البداية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، ثم نقوم بإضافة اللبن والسكر والفانيليا وزيت الذرة. ثم نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، لمدة لا تقل عن أربع دقائق متواصلة. ثم نحضر وعاء عميق ونضع به المكونات الجافة وهي الدقيق وبكينج البودر والكاكاو الخام، ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نقوم بإضافة خليط الكيكة الذي قمنا بإعداده مسبقًا، ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس خالي من أي كتل. ثم نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت والدقيق ونسكب بها خليط الكيكة، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا بدرجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج تمامًا، ونتركها جانبًا حتى تبرد. لتحضير الكريمة نحضر وعاء ونضع فيه السكر واللبن والدقيق والفانيليا ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا. ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يغلي الخليط، ثم نقوم بإضافة الزبدة ونقلب حتى تذوب تمامًا. ثم نخفف النار ونترك الكريمة على نار خفيفة لمدة لا تزيد عن دقيقتين، ثم نرفع الوعاء من على النار ونسكبه الكريمة في وعاء آخر لتبرد. ثم نسقي صينية الكيكة بكوب لبن، ثم نضع الكريمة في كيس حلواني ونبدأ في عمل خطوط من الكريمة على وجه الكيكة. ثم نقوم برش الكاكاو على الوجه ونضعها في الثلاجة حوالي ساعتين، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:- الوسوم

اسهل طريقه لعمل كيكة الشكولاتة هشه بمقادير الكبايه تعتبر كيكة الشكولاتة من أشهى وألذ أنواع الحلويات بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث اعتاد معظم الأشخاص على تناول قطعة من الكيكة في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل، ويتناولونها مع كوب من الشاي أو الشاي بلبن، وذلك لتوفير الوقت بالإضافة إلى عدم الرغبة في تناول الطعام التقليدي صباحًا بعد الاستيقاظ مباشرةً، كما يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية كوجبة إضافية خفيفة، وفي هذا المقال سوف نعرف طريقة عمل كيكة سريعة في الخلاط بدون كريمة. طريقة عمل كيكة شوكولاتة بكريمة اقتصادية:- المقادير:-

ثلاث بيضات.

كوب كبير من السكر الناعم.

كوب من اللبن السائل.

كوب إلا ثلث من زيت الذرة.

كيس من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين صغيرتين من بكينج البودر.

مقادير الكريمة:-

لتر من اللبن.

8 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من الزبدة السائلة.

كيس من الفانيليا. طريقة عمل كيكة شوكولاتة بكريمة اقتصادية:- مكونات التزيين:- كاكاو محلى.

كوب من اللبن. طريقة التحضير:- في البداية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، ثم نقوم بإضافة اللبن والسكر والفانيليا وزيت الذرة. ثم نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، لمدة لا تقل عن أربع دقائق متواصلة. ثم نحضر وعاء عميق ونضع به المكونات الجافة وهي الدقيق وبكينج البودر والكاكاو الخام، ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نقوم بإضافة خليط الكيكة الذي قمنا بإعداده مسبقًا، ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس خالي من أي كتل. ثم نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت والدقيق ونسكب بها خليط الكيكة، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا بدرجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج تمامًا، ونتركها جانبًا حتى تبرد. لتحضير الكريمة نحضر وعاء ونضع فيه السكر واللبن والدقيق والفانيليا ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا. ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يغلي الخليط، ثم نقوم بإضافة الزبدة ونقلب حتى تذوب تمامًا. ثم نخفف النار ونترك الكريمة على نار خفيفة لمدة لا تزيد عن دقيقتين، ثم نرفع الوعاء من على النار ونسكبه الكريمة في وعاء آخر لتبرد. ثم نسقي صينية الكيكة بكوب لبن، ثم نضع الكريمة في كيس حلواني ونبدأ في عمل خطوط من الكريمة على وجه الكيكة. ثم نقوم برش الكاكاو على الوجه ونضعها في الثلاجة حوالي ساعتين، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:-

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