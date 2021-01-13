وصفة البيكنج بودر لتفتيح البشرة وتنعيمها والقضاء على التشققات والاسمرار

وصفة البيكنج بودر لتفتيح البشرة وتبييض الجسم والقضاء على التجاعيد بمكون بسيط ومن أول استخدام ستلاحظين النتيجة، وتعمل هذه الوصفة على تبييض البشرة في كافة أجزاء جسمك سواء في الأماكن الداخلية أو الأيدي والوجه، والمكون الرئيسي في تلك الوصفة سيكون البيكنج بودر الذي يستخدم في صناعة الكيك، حيث نأخذ منه مقدار ملعقة واحدة صغيرة، وللبيكنج بودر فوائد عديدة للبشرة حيث أنه يعمل كمقشر للجلد فيقضي على الجلد الميت، كما أنه يمكن استخدامه كغسول يومي للوجه، بالإضافة إلى أنه يخفف من الإلتهابات التي قد تعاني منها البشرة ويعالج الرؤوس السوداء وحب الشباب والحروق الناتجة عن التعرض للشمس لفترات طويلة، بالإضافة لاستخدامه في كثير من وصفات تبييض البشرة فيعمل على تفتيحها وتوحيد لونها ويزيل البقع الغامقة في جسمك، كما أنه يستخدمه البعض في تسمين بشرتهم وقد حقق نتائج جيدة معهن، وأخيرا فهو يعتبر مرطب طبيعي للبشرة فيعالج الجفاف في الركبتين والكوع والأماكن الغامقة في الأيدي وتفتح العين.

طريقة عمل وصفة البيكنج بودر لتفتيح البشرة

أوضحنا أن المكون الرئيسي في تلك الوصفة هو البيكنج بودر حيث نضع مقدار ملعقة واحدة منه في طبق صغير، ثم إحضار ليمونة واحدة ويتم عصرها عليه، كما يمكن استخدام نصف الليمونة بتبلليلها بالبيكنج بودر ثم المسح عليها على المناطق الغامقة في جسمك، ثم يتم الدعك والتدليلك بها على الأيدي مثلا كأحد المناطق المراد تفتحيها وذلك لمدة خمس دقائق، ثم تترك مقدار 5 دقائق أخرى ليتم غسلها وشطفها بالماء بعد ذلك، ويتم ملاحظة النتيجة بعد الاستخدام، كما أنه يجب الملاحظة أن هناك بعض أنواع البشرة قد لا تقبل الليمون عليها ولذلك ينصح بتجربة الليمون في جزء صغير الأول من الجسم للتأكد إن كانت بشرتك تعاني من الإلتهابات جراء التعرض لليمون أم لا.

بعد ذلك ندخل على المرحلة التالية من وصفة البيكنج بودر لتفتيح وتبييض البشرة فنقوم بإضافة ملعقة من العسل الأبيض إلى ملعقة من معجون الأسنان، والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا وتصبح ذو قوام كريمي متجانس تماما ثم إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد أو تقطير بضع القطرات بحيث لا يصبح الخليط سائل ويظل كما هو، ثم يتم المسح بالخليط على الأيدي مرة أخرى والتدليك المستمر لمدة دقيقتين ثم تترك على الأيدي حتى تجف ويفضل ألا تزيد المدة عن 10 دقائق، ثم تشطف بالماء مرة أخرى، مع ملاحظة أنه يمكن تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا.