سيحسدك الجميع على لون شعرك صبغة بلون اشقر ذهبى بالبيت بمكونات بسيطة وتغطي كامل للشيب

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت تعتبر أعمال صبغ الشعر بصالونات التجميل من الأمور السهلة جداً بالنسبة للأشخاص المتمرسين على القيام بأعمال صبغ الشعر كل يوم، ولكن هذا يكلف النساء الكثير من المال، ولكن إذا قومتي أنتِ بصبغ شعرك بنفسك في البيت فهذا سوف يوفر لك الكثير من المال والوقت وأنت من سيقوم بتحديد المناسب لبشرتك ولون شعرك، فعليك باتباع بعض الخطوات التي سوف نقدمها لكِ بالسطور القادمة.صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت
لتنفيذ عملية صبغ الشعر تحتاجين لبعض من المواد التي تكون كما يلي:المواد اللازمة لصبغ الشعر باللون الأشقر:
- 2 عبوة صبغة شعر باللون الأشقر.
- منشفة قديمة أو ملابس قديمة.
- فرشاة شعر.
- كليبسات لتقسيم الشعر.
- وعاء صبغ.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغة الشعر.
- مشط رفيع.
- قبعة استحمام بلاستيكية.
- شامبو.
- بلسم.
- أولاً قومي بارتداء الملابس القديمة أو أن تضعي منشفة قديمة حول الكتفين.
- احضري وعاء الصبغة ضعي به عبوتين اللون الأشقر الذهبي واخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى تتجانس بشكل جيد.
- من الممكن أن تقومين بعمل اختبار بسيط للصبغة عن طريق أخذ خصلة من الشعر وتجربة اللون بها وهذا قد يساعدك على أن تتعرفين على الوقت التي تستغرقه الصبغة للحصول على اللون المطلوب.
- قومي بتمشيط الشعر لفك التشابك وتقسيمه لأربع أقسام ثم يتم تثبيتهم بالكليبسات، فهذا يساعد على أن يكون لون الشعر مكتمل وليس مبقع.
- قومي بدهن الأذن والجبهة بالفازلين حتى لا تتلطخ بالصبغة وارتدي القفازات المطاطة، ابدئي بصبغ الجذور في البداية بداية من الجبهة بواسطة فرشاة الصبغ، ومن ثم المشط حتى يعمل على سحب الصبغة لنهاية خصل الشعر.
- لفي الشعر جيداً وضعي قبعة الاستحمام واتركيه لحوالي 20 دقيقة ولكن قومي بفحص لون الشعر من الحين إلى الآخر فعادة تترك الصبغة على الشعر لمدة 40 دقيقة.
- بعد الحصول على اللون المطلوب يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم البلسم.
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صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت تعتبر أعمال صبغ الشعر بصالونات التجميل من الأمور السهلة جداً بالنسبة للأشخاص المتمرسين على القيام بأعمال صبغ الشعر كل يوم، ولكن هذا يكلف النساء الكثير من المال، ولكن إذا قومتي أنتِ بصبغ شعرك بنفسك في البيت فهذا سوف يوفر لك الكثير من المال والوقت وأنت من سيقوم بتحديد المناسب لبشرتك ولون شعرك، فعليك باتباع بعض الخطوات التي سوف نقدمها لكِ بالسطور القادمة.صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت
لتنفيذ عملية صبغ الشعر تحتاجين لبعض من المواد التي تكون كما يلي:المواد اللازمة لصبغ الشعر باللون الأشقر:
- 2 عبوة صبغة شعر باللون الأشقر.
- منشفة قديمة أو ملابس قديمة.
- فرشاة شعر.
- كليبسات لتقسيم الشعر.
- وعاء صبغ.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغة الشعر.
- مشط رفيع.
- قبعة استحمام بلاستيكية.
- شامبو.
- بلسم.
- أولاً قومي بارتداء الملابس القديمة أو أن تضعي منشفة قديمة حول الكتفين.
- احضري وعاء الصبغة ضعي به عبوتين اللون الأشقر الذهبي واخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى تتجانس بشكل جيد.
- من الممكن أن تقومين بعمل اختبار بسيط للصبغة عن طريق أخذ خصلة من الشعر وتجربة اللون بها وهذا قد يساعدك على أن تتعرفين على الوقت التي تستغرقه الصبغة للحصول على اللون المطلوب.
- قومي بتمشيط الشعر لفك التشابك وتقسيمه لأربع أقسام ثم يتم تثبيتهم بالكليبسات، فهذا يساعد على أن يكون لون الشعر مكتمل وليس مبقع.
- قومي بدهن الأذن والجبهة بالفازلين حتى لا تتلطخ بالصبغة وارتدي القفازات المطاطة، ابدئي بصبغ الجذور في البداية بداية من الجبهة بواسطة فرشاة الصبغ، ومن ثم المشط حتى يعمل على سحب الصبغة لنهاية خصل الشعر.
- لفي الشعر جيداً وضعي قبعة الاستحمام واتركيه لحوالي 20 دقيقة ولكن قومي بفحص لون الشعر من الحين إلى الآخر فعادة تترك الصبغة على الشعر لمدة 40 دقيقة.
- بعد الحصول على اللون المطلوب يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم البلسم.
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