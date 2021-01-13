سيحسدك الجميع على لون شعرك صبغة بلون اشقر ذهبى بالبيت بمكونات بسيطة وتغطي كامل للشيب

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت تعتبر أعمال صبغ الشعر بصالونات التجميل من الأمور السهلة جداً بالنسبة للأشخاص المتمرسين على القيام بأعمال صبغ الشعر كل يوم، ولكن هذا يكلف النساء الكثير من المال، ولكن إذا قومتي أنتِ بصبغ شعرك بنفسك في البيت فهذا سوف يوفر لك الكثير من المال والوقت وأنت من سيقوم بتحديد المناسب لبشرتك ولون شعرك، فعليك باتباع بعض الخطوات التي سوف نقدمها لكِ بالسطور القادمة.

لتنفيذ عملية صبغ الشعر تحتاجين لبعض من المواد التي تكون كما يلي:

2 عبوة صبغة شعر باللون الأشقر.

منشفة قديمة أو ملابس قديمة.

فرشاة شعر.

كليبسات لتقسيم الشعر.

وعاء صبغ.

قفازات مطاطية.

فرشاة صبغة الشعر.

مشط رفيع.

قبعة استحمام بلاستيكية.

شامبو.

بلسم.