البيتزا السائله اسهل اكله هتعمليه لاولادك بدون فرن ولا عجن وفى 5 دقائق

البيتزا السائله اسهل اكله هتعمليه لاولادك بدون فرن تعتبر البيتزا السائله من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تكون جاهزة، ولذلك نقدم لك سيدتي طريقة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون عجن وبدون انتظار، وذلك لتوفير الوقت والمجهود، وهي البيتزا السائلة أو بيتزا الطاسة، والتي يمكنك تحضيرها في المقلاة بكل سهولة وفي وقت وجيز جدًا، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة على حسب ذوقك ورغبتك. مقادير عجينه البيتزا السائله :- كوب كبير من اللبن.

كوبين إلا ربع دقيق أبيض.

ثلث كوب زيت زيتون.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر. مقادير صلصة البيتزا السائله:- ثمرة من الطماطم (مبشورة).

نصف ملعقة كبيرة من الصلصة.

زيت زيتون.

رشة زعتر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسمر.

رشة ثوم جاف.

رشة بصل جاف. مكونات الحشوة:- كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا. فلفل رومي ألوان. شرائح زيتون. بصلة صغيرة الحجم. طريقة التحضير:- في البداية نحضر الخلاط ونضع فيه اللبن والزيت والبيض والملح والفلفل الأسمر والزعتر ونخلطهم معًا قليلاً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ونستمر في خلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط شبه سائل. ثم نبدأ في تجهيز صلصة البيتزا من خلال وضع الطماطم المبشورة في وعاء ونضعه على نار متوسطة، ونضيف لها الصلصة والفلفل الأسمر والملح والزعتر والبصل الجاف والثوم الجاف ونخلطهم معًا جيدًا. ثم نحضر مقلاة واسعة وندهنها بكمية زيت بسيطة، ثم نسكب فيها خليط البيتزا السائل ونوزعه جيدًا بشكل متساوي. ثم نقوم بإضافة صلصة البيتزا على وجه العجينة السائلة، ونضع فوقها حلقات من الفلفل الرومي والبصل وشرائح الزيتون وقطع التونة والجبنة الموتزاريلا. ثم نغطي المقلاة ونضعها على نار خفيفة وننتظر حتى تصبح جوانبها حمراء اللون ثم نرفع المقلاة من على النار.

وبذلك تكون البيتزا السائلة جاهزة للتقديم، وبالهناء والشفاء. مقادير عجينه البيتزا السائله :-مقادير صلصة البيتزا السائله:-مكونات الحشوة:-طريقة التحضير:- الوسوم

البيتزا السائله اسهل اكله هتعمليه لاولادك بدون فرن تعتبر البيتزا السائله من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تكون جاهزة، ولذلك نقدم لك سيدتي طريقة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون عجن وبدون انتظار، وذلك لتوفير الوقت والمجهود، وهي البيتزا السائلة أو بيتزا الطاسة، والتي يمكنك تحضيرها في المقلاة بكل سهولة وفي وقت وجيز جدًا، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة على حسب ذوقك ورغبتك. مقادير عجينه البيتزا السائله :- كوب كبير من اللبن.

كوبين إلا ربع دقيق أبيض.

ثلث كوب زيت زيتون.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر. مقادير صلصة البيتزا السائله:- ثمرة من الطماطم (مبشورة).

نصف ملعقة كبيرة من الصلصة.

زيت زيتون.

رشة زعتر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسمر.

رشة ثوم جاف.

رشة بصل جاف. مكونات الحشوة:- كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا. فلفل رومي ألوان. شرائح زيتون. بصلة صغيرة الحجم. طريقة التحضير:- في البداية نحضر الخلاط ونضع فيه اللبن والزيت والبيض والملح والفلفل الأسمر والزعتر ونخلطهم معًا قليلاً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ونستمر في خلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط شبه سائل. ثم نبدأ في تجهيز صلصة البيتزا من خلال وضع الطماطم المبشورة في وعاء ونضعه على نار متوسطة، ونضيف لها الصلصة والفلفل الأسمر والملح والزعتر والبصل الجاف والثوم الجاف ونخلطهم معًا جيدًا. ثم نحضر مقلاة واسعة وندهنها بكمية زيت بسيطة، ثم نسكب فيها خليط البيتزا السائل ونوزعه جيدًا بشكل متساوي. ثم نقوم بإضافة صلصة البيتزا على وجه العجينة السائلة، ونضع فوقها حلقات من الفلفل الرومي والبصل وشرائح الزيتون وقطع التونة والجبنة الموتزاريلا. ثم نغطي المقلاة ونضعها على نار خفيفة وننتظر حتى تصبح جوانبها حمراء اللون ثم نرفع المقلاة من على النار.

وبذلك تكون البيتزا السائلة جاهزة للتقديم، وبالهناء والشفاء. مقادير عجينه البيتزا السائله :-مقادير صلصة البيتزا السائله:-مكونات الحشوة:-طريقة التحضير:-

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