بسكوت البرتقال اسهل طريقه لتحضيره فى الخلاط لن تستغنى عنه طوال الشتاء

بسكوت البرتقال اسهل طريقه لتحضيره فى الخلاط يعتبر البسكوت من أشهر الأكلات الخفيفة، والتي يمكن تناوله بصورة يومية إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة، كما يمكن تناوله كبديل لوجبة الإفطار أو سناك بين الوجبات الرئيسية الثلاثة، وهناك عدة أنواع من البسكوت التي يمكنك شرائها من الخارج، ولكن هل فكرت في عمل البسكوت في المنزل بالنكهة التي تفضلينها، فمن خلال هذه المقالة سوف ستتعرفين على طريقة عمل البسكوت في الخلاط بنكهة البرتقال اللذيذة. طريقة عمل البسكوت:- مقادير بسكوت البرتقال :-

كوب ونصف دقيق أبيض.

كوبين عصير برتقال.

نصف كوب سميد ناعم.

كوب كبير زيت ذرة.

كوب سمسم.

ملعقة من بكينج الصودا.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبين سكر بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير بسكوت البرتقال:- في البداية ننخل الدقيق جيدًا في وعاء كبير ونضيف له الكركم وبكينج الصودا والسميد الناعم ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ونضيف له الزيت ونخلطهم معًا قليلاً، ثم نضيف عصير البرتقال شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. ثم نضع هذا الخليط في وعاء كبير ونعجن إلى أن تصبح عجينة متماسكة ولكن لينة، ثم نترك العجين لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يرتاح حتى يسهل علينا تشكيله. ثم نبدأ في تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة ونضغط على كل كرة برفق، ثم نغمس وجهها في السمسم. ثم نرص البسكويت في صينية فرن مبطنة بالقليل من الزيت، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا، ونترك البسكوت لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، أو ننتظر إلى أن يصبح وجهه ذهبي اللون. نخرج صينية البسكوت خارج الفرن ونتركه إلى أن يبرد تمامًا، ثم نضعه في طبق تقديم بجانب كوب من الشاي أو العصير المفضل. طريقة عمل البسكوت:-طريقة تحضير بسكوت البرتقال:- الوسوم

بسكوت البرتقال اسهل طريقه لتحضيره فى الخلاط يعتبر البسكوت من أشهر الأكلات الخفيفة، والتي يمكن تناوله بصورة يومية إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة، كما يمكن تناوله كبديل لوجبة الإفطار أو سناك بين الوجبات الرئيسية الثلاثة، وهناك عدة أنواع من البسكوت التي يمكنك شرائها من الخارج، ولكن هل فكرت في عمل البسكوت في المنزل بالنكهة التي تفضلينها، فمن خلال هذه المقالة سوف ستتعرفين على طريقة عمل البسكوت في الخلاط بنكهة البرتقال اللذيذة. طريقة عمل البسكوت:- مقادير بسكوت البرتقال :-

كوب ونصف دقيق أبيض.

كوبين عصير برتقال.

نصف كوب سميد ناعم.

كوب كبير زيت ذرة.

كوب سمسم.

ملعقة من بكينج الصودا.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبين سكر بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير بسكوت البرتقال:- في البداية ننخل الدقيق جيدًا في وعاء كبير ونضيف له الكركم وبكينج الصودا والسميد الناعم ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ونضيف له الزيت ونخلطهم معًا قليلاً، ثم نضيف عصير البرتقال شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. ثم نضع هذا الخليط في وعاء كبير ونعجن إلى أن تصبح عجينة متماسكة ولكن لينة، ثم نترك العجين لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يرتاح حتى يسهل علينا تشكيله. ثم نبدأ في تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة ونضغط على كل كرة برفق، ثم نغمس وجهها في السمسم. ثم نرص البسكويت في صينية فرن مبطنة بالقليل من الزيت، ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا، ونترك البسكوت لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، أو ننتظر إلى أن يصبح وجهه ذهبي اللون. نخرج صينية البسكوت خارج الفرن ونتركه إلى أن يبرد تمامًا، ثم نضعه في طبق تقديم بجانب كوب من الشاي أو العصير المفضل. طريقة عمل البسكوت:-طريقة تحضير بسكوت البرتقال:-

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