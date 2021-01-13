ترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية من المنزل بكل سهولة

ترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية من المنزل، حيث أن معظم النساء تعاني من الجفاف في أجسامهن وخصوصا خلال فصل الشتاء وتبحث العديد من السيدات والبنات عن طرق لترطيب الجسم الجاف وبمكونات طبيعية حيث أن الوصفات الطبيعية تتميز بسهولتها وتوافرها ورخص ثمنها، لذا سنقوم اليوم بوصف بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك علي ترطيب جسمك بكل سهولة ويسر كالتالي

ترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية من المنزل أولا ماسك الأفوكادو والعسل

يعتبر الأفوكادو من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية البشرة، لذا قومي بهرس حبة أو حبتين ناضجتين من الأفوكادو وبعدها قومي بوضع إليهم أربع ملاعق من العسل ثم ضعي الخليط على بشرة جسمك الجافة واتركيه حوالي 15 دقيقة وبعدها عليك الاستحمام بالماء الدافئ.

ترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية ثانيا ماسك المايونيز لترطيب الجسم الجاف

حيث أن المايونيز يحتوي على البيض والزيت، واللذان يعتبروا من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة، لذلك عند استخدامك ماسك المايونيز سيغنيك عن أي كريمات مرطبة للبشرة غالية الثمن، وكل ما تحتاجين إليه لعمل هذا الماسك هو فرد طبقة سميكة من المايونيز على البشرة الجافة واتركيها 15 دقيقة تقريبا ثم قومي بغسله بالماء الدافئ.

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ثالثا ماسك قشطه الحليب لترطيب الجسم الجاف

قشطه الحليب تعتبر واحده من أفضل المرطبات الأكثر شهرة للبشرة الجافة، حيث أن الحليب غني بحمض أللبنيك الذي يعمل على تحسين صحة الجلد، كما تساعد على الحفاظ على التوازن المناسب للبشرة، لذا كل ما عليك هو إضافة خمس ملاعق من قشطه اللبن وملعقتين من عصير الليمون، ثم ضعي الخليط على بشرة جسمك واتركيه حوالي 15 دقيقة ثم اغسليه جيدا بالماء.

رابعا ماسك جل الصبار الطبيعي لعلاج جفاف البشرة

حيث أن جل الصبار يعمل على التخلص من مشكلة الجلد الجاف، ويقوم بترطيب البشرة، لذا قومي بوضع جل الصبار على بشرة جسمك واتركيه حتي يجف ولا تحتاجي لغسله بعدها فهو سريع الامتصاص ولا يسبب لكي إزعاج.

خامسا ماسك فيتامين إي وزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة رئيسية تجعله أفضل مرطب ويعتبر أداة حماية للجلد، وبالنسبة لفيتامين إي يساعد على الحد من تأثير الأكسدة التي تضر بالكولاجين وهو يعتبر السبب الرئيسي لفقدان البشرة المرونة وكما يعمل على تدفق الدم إلى سطح الجلد. ولذا ما عليك سوي أن تضيفي ملعقة صغيرة من فيتامين إي إلى أربعة ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي وضعي الخليط على بشرة جسمك الجافة واتركيه ليجف وبعدها قومى بالاستحمام بماء دافئ.

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