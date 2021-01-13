أرخص كريم طبيعي ساحر لتنعيم الشعر الخشن والحصول على شعر مفرود وناعم حرير

أرخص كريم طبيعي ساحر لتنعيم الشعر الخشن الحصول على الشعر الناعم أصبح أسهل ما يمكن مع اتباع بعض الوصفات الطبيعية واستخدام كريم طبيعي للشعر الخشن دون استخدام أي مواد كيماوية ضارة، أو أدوات الفرد التي تسبب تقصف الشعر وتساقط الشعر، فيما بعد لذلك أصبح الشائع خلال هذه الأيام هو اتباع الوصفات الطبيعية التي تحمي الشعر وتحافظ عليه وتعمل على تطويله وكثافتة، لذلك سوف نقوم بعرض الوصفات الطبيعية التي تعمل على نعومة الشعر من خلال موقعنا هذا.

زبدة الشيا وشمع العسل لتنعيم الشعر الخشن

زبدة الشيا تساعد على نعومة الشعر لذلك دائما نقوم باستخدامها إذا كان الشعر المتساقط أو متقصف، فهي تعمل على نعومته وفرده الشعر الخشن والمجعد بالإضافة إلى استخدام شمع العسل التي لدي فعالية قوية في ترطيب الشعر في وقت قياسي يمكن أن نقوم باستخدام هذه الوصفة وسوف نحصل على شعر ناعم انسيابي خلال اسبوع واحد من استخدامها لانها من ضمن المواد الطبيعية التي تساعد الشعر على التنفس والحصول على اكبر فائدة.

كوب من زبدة الشيا.

2 ملعقة من شمع العسل.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة من النشا .

2 ملعقة من فيتامين E