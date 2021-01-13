كريم ليلي مذهل لتفتيح لون البشرة ومحاربة تجاعيد وتشققات الوجه في الشتاء

تتعرض بشرة الفتيات والسيدات باستمرار لعوامل خارجية تؤثر بالسلب عليها في فصل الشتاء، لذلك أول ما تبحث عنه كل الفتيات في الشتاء هو كريم مرطب للبشرة، لترطيب البشرة بعمق وتفتيحها وحمايتها من الجفاف والتشققات، وفي مقالة اليوم على موقع ثقفني سوف نقدم لكِ نوعين من الكريمات الطبيعية، والتي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل بتكاليف بسيطة للغاية، كل منها له تأثير فعال للغاية في تفتيح الوجه وترطيب البشرة، وكذلك محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في الجبهة وحول الأنف والوجه.

كريم تبييض لون الوجه وترطيب البشرة

يتكون هذا الكريم من العناصر التالية:

بضع حبات من اللوز.

من 6 الي 10 ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم نقع اللوز في ماء ثم يتم تقشيره ثم يتم طحنه جيدا ، ثم يتم أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون اللوز ثم يتم وضعه في وعاء ويضاف مقدار الماء الي الوعاء ملعقة ملعقة مع التقليب حتي يتم الحصول علي قوام كريمي سائل ثم يضاف مقدار زيت جوز الهند إلى الوعاء ويقلب الخليط مرة أخرى، يوضع الكريم في علبة زجاجية وتوضع في الثلاجة، يوضع الكريم علي بشرة نظيفة حتي تتشربه البشرة ويمكن استخدامه ليلا قبل النوم، وفي الصباح تغسل البشرة أو يمكن وضعه كماسك للتفتيح ثم يترك لمدة ساعة، وبعد ذلك يتم إزالته بالماء الفاتر ثم تُمرر قطنة مبللة بماء الورد على البشرة لغلق المسام.

كريم منزلي رهيب لتفتيح وترطيب البشرة

هذا الكريم مجرب ورائع لجميع أنواع البشرة ويتكون من العناصر التالية:

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من زيت فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار ماء الورد ويضاف بعد ذلك يضاف مقدار زيت فيتامين E وزيت الزيتون ثم يتم التقليب جيدا ، تدهن البشرة بهذا الخليط ليلا قبل النوم بشكل يومي، وسوف تجدين نتيجة مذهلة بحق حيث يقوم هذا الكريم بترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف وبالتالي ظهور البشرة بلون فاتح صافي تشع حيوية ونشاط.

تبييض الوجه والجسم بمكونات طبيعية

كريم طبيعي مذهل أيضا لتفتيح الوجه والجسم يتكون من كوب صغير من الماء، ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة، أربعة ملاعق كبيرة من ماء الورد، حيث يتم مزج المكونات جيدا في اناء للطهي ثم يتم رفع الاناء علي نار هادئة مع التحريك المستمر إلى أن يتم الحصول علي قوام كريمي متماسك الي حد ما ، بعد ذلك يرفع الاناء بعيدا عن النار ويترك حتي يبرد تماما بعدها يتم حفظ الكريم في علبة زجاجية وتوضع في الثلاجة. يتم وضع كمية مناسبة من الكريم علي بشرة نظيفة تماما خالية من اي شوائب او مكياج ويتم عمل مساج بحركات دائرية ثم يترك علي الوجه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم تقشير الوجه بحركات دائرية ثم يُشطف الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام.