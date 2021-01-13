خلطة العروس السحرية للتخلص من سواد المناطق الحساسة وتحت الابط والكوع والركب وجميع اجزاء الجسم

خلطة العروس السحرية للتخلص من سواد المناطق الحساسة نلاحظ أن نساء وفتيات مقبلات على الزواج يعانون من أن البشرة الحساسة دائما داكنة، ويقومون بالبحث على عدة طرق عديدة فعالة للتخلص من البشرة الداكنة والاسمرار الموجود بالمناطق الحساسة، لذلك يلجأ أغلب هذه النساء والفتيات باتباع عمليات الليزر المكلفه ولكن يمكننا أن نقوم بإعداد كريم طبيعي سحري يمكن أن يستخدم بصفة مستمرة للتخلص من البشرة الداكنة، او الاسمرار الموجود في الجسم كما أن الكريم المرطب الطبيعي يعتبر معجزة كاملة تخلصنا من هذا الاسمرار في اسرع وقت وباقل تكلفة.

كريم تفتيح الجسم والتخلص من سواد المناطق الحساسة

من المعروف عن زيت جنين القمح أنه يعمل على التخلص البشرة من الخلايا الميتة و يقوم بإزالة الجلد الميت إنما زيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة وتحافظ عليها من الجفاف.

المكوّنات:

ملعقتين زيت جنين القمح.

ملعقة من الجوجوبا.

ربع كوب من شمع العسل.

طريقة التحضير:

نبدأ في تحضير وعاء كحمام مائي.

ونبدا باضافة زيت جنين القمح، شمع العسل.

ونقوم بتقليبه جيدا.

و نضع هذا المزيج داخل علبة محكمة الغلق.

ويقوم بوضعها داخل الثلاجة.

نقوم بتركيبه لمدة يوم كامل داخل الثلاجة.

يتم استخدام هذا الكريم في المناطق الداكنة بالجسم والاماكن الحساسة .

. نتركه لمدة نصف ساعة وتبدأ فيما بعد يغسل الجسم جيدا.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.

اللوز يعمل على تفتيح الجسم والتخلص من المناطق الداكنة ويعمل ايضا على نعومة الجسم بشكل فعال مما يحافظ على خلايا الجلد، ويخلصنا من الجلد الميت والهالات السوداء والاسمرار في المناطق الحساسة.

المكوّنات:

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الفازلين الطبي