الكرواسون بالشيكولاته زي الجاهز سهل وبسيط ولذيذ مورق وهش وخفيف زى القطن

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة عمل كرواسون بالشوكولاتة من أفضل الطرق الذي يمكن للأمهات تحضيرها بكل سهولة لأطفالها العاشقون لتناول الكرواسون، حيث يتم تحضيره بكثير من الطرق المختلفة وبكل سهولة، فلا تكلفي نفسك الكثير من الأعباء وقومي بتحضيره بنفسك في البيت.

هي طريقة سهلة وبسيطة يمكن لك سيدتي استخدامها كما يلي:

4 كوب دقيق.

2/1 كوب ماء.

2/1 كوب حليب.

4/1 كوب سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.

كوب وربع زبدة مقطعة لشرائح رفيعة.

1 بيضة مخفوقة.

2 لوح شوكولاتة محلاة.

كيس خميرة فورية.