الكرواسون بالشيكولاته زي الجاهز سهل وبسيط ولذيذ مورق وهش وخفيف زى القطن

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طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة عمل كرواسون بالشوكولاتة من أفضل الطرق الذي يمكن للأمهات تحضيرها بكل سهولة لأطفالها العاشقون لتناول الكرواسون، حيث يتم تحضيره بكثير من الطرق المختلفة وبكل سهولة، فلا تكلفي نفسك الكثير من الأعباء وقومي بتحضيره بنفسك في البيت.
طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة
هي طريقة سهلة وبسيطة يمكن لك سيدتي استخدامها كما يلي:المكونات:
- 4 كوب دقيق.
- 2/1 كوب ماء.
- 2/1 كوب حليب.
- 4/1 كوب سكر.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.
- كوب وربع زبدة مقطعة لشرائح رفيعة.
- 1 بيضة مخفوقة.
- 2 لوح شوكولاتة محلاة.
- كيس خميرة فورية.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع 3 ملاعق كبيرة من الزبدة والحليب والسكر والماء والخميرة والملح اخلطي المقادير مع بعضها جيداً.
- بعد ما يتم تكوين العجينة انقليها في وعاء أخر نظيف، وقومي بالعجن برفق ومن ثم يتم تشكيلها لكرة يتم تغطيتها بكيس من البلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة لترتاح وتتخمر.
- افردي قطعة من الزبدة الباردة فوق ورق الزبدة ووضع ورقة زبدة أخرى فوقها وشكليها على هيئة مستطيل بواسطة الشوبك.
- ضعي مستطيل الزبدة في الثلاجة ليتجمد، ثم عليك بإخراج الزبدة والعجينة من الثلاجة وضعي طبقة رقيقة من الزبدة وسط العجينة واغلقي جانبي العجينة فوق الزبدة وادخليها مرة أخرى إلى الثلاجة وتترك لمدة ساعة.
- تخرج العجينة من الثلاجة وافرديها بالشوبك وأعيديها ثانيةً إلى الثلاجة طول الليل.
- تخرج العجينة من الثلاجة وقطعيها إلى 4 مستطيلات وتقليم حوافي العجينة.
- ضعي الشوكولاتة على الحافة ولفي العجينة واغلقيها بإحكام.
- احضري صينة الخبز المبطنة بورق الزبدة وامسحي وجه الكرواسون بالبيض المخفوق واتركيه في صينية الخبز وبمكان دافئ لمدة ساعة لتتضاعف.
- سخني الفرن جيداً على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ادهني مرة ثانية الكرواسون بالبيض وادخليها إلى الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق لينضج ويصبح باللون الذهبي.
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طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة عمل كرواسون بالشوكولاتة من أفضل الطرق الذي يمكن للأمهات تحضيرها بكل سهولة لأطفالها العاشقون لتناول الكرواسون، حيث يتم تحضيره بكثير من الطرق المختلفة وبكل سهولة، فلا تكلفي نفسك الكثير من الأعباء وقومي بتحضيره بنفسك في البيت.
طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة
هي طريقة سهلة وبسيطة يمكن لك سيدتي استخدامها كما يلي:المكونات:
- 4 كوب دقيق.
- 2/1 كوب ماء.
- 2/1 كوب حليب.
- 4/1 كوب سكر.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.
- كوب وربع زبدة مقطعة لشرائح رفيعة.
- 1 بيضة مخفوقة.
- 2 لوح شوكولاتة محلاة.
- كيس خميرة فورية.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع 3 ملاعق كبيرة من الزبدة والحليب والسكر والماء والخميرة والملح اخلطي المقادير مع بعضها جيداً.
- بعد ما يتم تكوين العجينة انقليها في وعاء أخر نظيف، وقومي بالعجن برفق ومن ثم يتم تشكيلها لكرة يتم تغطيتها بكيس من البلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة لترتاح وتتخمر.
- افردي قطعة من الزبدة الباردة فوق ورق الزبدة ووضع ورقة زبدة أخرى فوقها وشكليها على هيئة مستطيل بواسطة الشوبك.
- ضعي مستطيل الزبدة في الثلاجة ليتجمد، ثم عليك بإخراج الزبدة والعجينة من الثلاجة وضعي طبقة رقيقة من الزبدة وسط العجينة واغلقي جانبي العجينة فوق الزبدة وادخليها مرة أخرى إلى الثلاجة وتترك لمدة ساعة.
- تخرج العجينة من الثلاجة وافرديها بالشوبك وأعيديها ثانيةً إلى الثلاجة طول الليل.
- تخرج العجينة من الثلاجة وقطعيها إلى 4 مستطيلات وتقليم حوافي العجينة.
- ضعي الشوكولاتة على الحافة ولفي العجينة واغلقيها بإحكام.
- احضري صينة الخبز المبطنة بورق الزبدة وامسحي وجه الكرواسون بالبيض المخفوق واتركيه في صينية الخبز وبمكان دافئ لمدة ساعة لتتضاعف.
- سخني الفرن جيداً على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ادهني مرة ثانية الكرواسون بالبيض وادخليها إلى الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق لينضج ويصبح باللون الذهبي.
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