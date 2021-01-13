افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل اكثر ما تبحث عنا أمهات لزيادة مناعة الطل وعدم أصابة بالأمراض ونزلات البرد المستمرة ويوجد العديد من الأطعمة المهمة لتقوية المناعة وجسم الطفل، كما أن الأمهات تهتم اكثر بالأطفال عن أي فرد اخر بالعائلة للحفاظ علية من الأمراض الموسمية التي تضر بجسمه نتيجة ضعف المناعة لان جهاز المناعة للجسم يستطيع التعرف على أعداد لا تُحصى من الأمراض والأجسام الغريبة بدءًا من الفيروسات والطفيليات والديدان والميكروبات، خلاف ذلك أن هذه الفيروسات يمكنها التطور بسرعة وتستطيع تجنب جهاز المناعة وتتكيف وتتكاثر في جسم الطفل بشكل سريع، لذلك من الضروري معرفة افضل واهم الأطعمة المختلفة لرفع المناعة بأجسام الأطفال. افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل السمك التونا وسمك الماكريل من أكثر الأنواع المفيدة من الأسماك، فهي تحتوي على أوميحا 3 الضروري للجسم، وهي فعالة جدًا في تحسين المزاج ونشاط الجسم وتقوية الذاكرة. السبانخ: تحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة ويحتوى على من فيتامين أ، هـ، ج، ك، حمض الفوليك والزنك السيلينيوم والحديد ومن الممكن عمل سلطة السبانخ لتقبلها الأطفال. البيض المسلوق أو المقلي: يجب وضع في فطور طفلك من البيض فهو عنصر مهم لتقوية مناعة الجسم ويمكنك تقديمه بطرق كثيرة حسب ما يفضله الطفل فسواء كان مسلوق أو مقلي أو حتى أقراص فلن تتغير قيمته الغذائية. الموز: يتميز الموز بأنه غني بالطاقة والمعادن فيمكن إعطاء الطفل ثمرة موز في الصباح خلال ذهابه للمدرسة فتمنحه النشاط كما أن الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من آلام العضلات وكذلك غني بالألياف وساعد ليلا على نوم هادى لطفلك. اللوز: يعد أفضل مصدر غير حيواني للبروتين وهو عامل بناء قوي للعظام لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن اللازمة لبناء العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور وهومهم لصحة الطفل في مراحل عمره المختلفة. السلطة الخضراء: من الأطباق التي لاغني عنها في أي بيت وتحتوى على قدر كبير من القيمة الغذائية والعناصر التي تعمل على تقوية جهاز مناعة طفلك فهي تضم الجزر الذي يحتوي على فيتامين A المحفز لجهاز المناعة لمقاومة البكتيريا وكذلك الطماطم التي تحتوي أيضاً على فيتامين سي و أ بالإضافة إلى الخيار والخضروات الأخرى، والتي لا تعمل فقط على تقوية مناعة الجسم ولكن أيضاً تحسين أداء الجهاز الهضمي.

الزبادي بالفواكه: يحفز البروتين الذي يحتوي عليه الزبادي جهاز المناعة للعمل بشكل جيد ولكن من الضروري أن يكون غير محلى فالسكر يعمل بشكل معاكس ويضعف مناعة الجسم ولمزيد من الفائدة يمكنك خلط بعض الفواكه الشهية مع الزبادي، مثل الفراولة أو التوت وغيرها وبذلك ستكون القيمة الغذائية مضاعفة والمذاق شهي ويحبه طفلك.

افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل الوسوم

افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل اكثر ما تبحث عنا أمهات لزيادة مناعة الطل وعدم أصابة بالأمراض ونزلات البرد المستمرة ويوجد العديد من الأطعمة المهمة لتقوية المناعة وجسم الطفل، كما أن الأمهات تهتم اكثر بالأطفال عن أي فرد اخر بالعائلة للحفاظ علية من الأمراض الموسمية التي تضر بجسمه نتيجة ضعف المناعة لان جهاز المناعة للجسم يستطيع التعرف على أعداد لا تُحصى من الأمراض والأجسام الغريبة بدءًا من الفيروسات والطفيليات والديدان والميكروبات، خلاف ذلك أن هذه الفيروسات يمكنها التطور بسرعة وتستطيع تجنب جهاز المناعة وتتكيف وتتكاثر في جسم الطفل بشكل سريع، لذلك من الضروري معرفة افضل واهم الأطعمة المختلفة لرفع المناعة بأجسام الأطفال. افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل السمك التونا وسمك الماكريل من أكثر الأنواع المفيدة من الأسماك، فهي تحتوي على أوميحا 3 الضروري للجسم، وهي فعالة جدًا في تحسين المزاج ونشاط الجسم وتقوية الذاكرة. السبانخ: تحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة ويحتوى على من فيتامين أ، هـ، ج، ك، حمض الفوليك والزنك السيلينيوم والحديد ومن الممكن عمل سلطة السبانخ لتقبلها الأطفال. البيض المسلوق أو المقلي: يجب وضع في فطور طفلك من البيض فهو عنصر مهم لتقوية مناعة الجسم ويمكنك تقديمه بطرق كثيرة حسب ما يفضله الطفل فسواء كان مسلوق أو مقلي أو حتى أقراص فلن تتغير قيمته الغذائية. الموز: يتميز الموز بأنه غني بالطاقة والمعادن فيمكن إعطاء الطفل ثمرة موز في الصباح خلال ذهابه للمدرسة فتمنحه النشاط كما أن الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من آلام العضلات وكذلك غني بالألياف وساعد ليلا على نوم هادى لطفلك. اللوز: يعد أفضل مصدر غير حيواني للبروتين وهو عامل بناء قوي للعظام لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن اللازمة لبناء العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور وهومهم لصحة الطفل في مراحل عمره المختلفة. السلطة الخضراء: من الأطباق التي لاغني عنها في أي بيت وتحتوى على قدر كبير من القيمة الغذائية والعناصر التي تعمل على تقوية جهاز مناعة طفلك فهي تضم الجزر الذي يحتوي على فيتامين A المحفز لجهاز المناعة لمقاومة البكتيريا وكذلك الطماطم التي تحتوي أيضاً على فيتامين سي و أ بالإضافة إلى الخيار والخضروات الأخرى، والتي لا تعمل فقط على تقوية مناعة الجسم ولكن أيضاً تحسين أداء الجهاز الهضمي.

الزبادي بالفواكه: يحفز البروتين الذي يحتوي عليه الزبادي جهاز المناعة للعمل بشكل جيد ولكن من الضروري أن يكون غير محلى فالسكر يعمل بشكل معاكس ويضعف مناعة الجسم ولمزيد من الفائدة يمكنك خلط بعض الفواكه الشهية مع الزبادي، مثل الفراولة أو التوت وغيرها وبذلك ستكون القيمة الغذائية مضاعفة والمذاق شهي ويحبه طفلك.

افضل اطعمه صحية للتقوية وزيادة مناعه الطفل

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