

أيا كان نظامك الغذائي اللي بتمشي عليه أو حتي لو بتمارسي الرياضة بانتظام ممكن تتعرضي لأي دور برد في الشتاء ، ممكن تكوني عايشة لوحدك أو مفيش حد يعتني بيكي كويس فالمقال ده مخصوص عشان تهتمي بنفسك وبشرتك في دور البرد اللي بيكو موجود في الشتا، اعرفي معانا دليلك الشامل لتقديم عناية كاملة بالبشرة خلال نزلات البرد

دليلك الشامل لتقديم عناية كاملة بالبشرة خلال نزلات البرد

جهاز للترطيب Humidifier

جفاف الجلد في الشتا بيكون ضرر علي بشرتك خصوصا لما تكوني بتمري بدور برد ده ممكن يسبب في جفاف البشرة أكتر وتظهر حبوب حمرا صغيرة علي بشرتك فديما حاولي ترطبي بشرتك كويس قبل النوم، وممكن تستخدمي Humidifier او جهاز الترطيب “بيبقى شبه المبخرة الكهربية” وتحطيه في أوضتك عشان يزود ترطيب الهوا من حواليكي.

بخاخ الأنف

استخدامك الكتير للمناديل والعطس والرشح هيسبب احتكاك لمناخيرك وتحمر وتتعرض للجفاف وحتي اللوشن وقتها مش هيعمل حاجه فأنسب طريقة هي استخدامك لزبدة الشيا حطيها جمبك علي طول وحطيها علي منطقة المناخير هترطب جدا، ومن وقت للتاني ممكن تستخدمي بخاخ الأنف لمعالجة الانسداد أو الزكام وكمان لترطيب الأنف من الداخل، لكن يفضل تسألي الدكتور أو الصيدلي الأول.



ميست للبشرة

لو حسيتي انك محمومة او انه وشك سخن بسبب الحرارة، استخدي ميست البشرة بيكون عبارة عن بخاخ من مواد طبيعية زي جوز الهند ومياة الورد أو الخيار أو الألوفيرا وممكن تعمليه في البيت، بمزج أي من المكونات دي مع بعضهان وبعد كده بتسبيه شويه في التلاجة تقدري تستخدميه علي وشك كمرطب لجفاف بشرة وشك او لتقليل السخونية، كمان موجود في براندات مختلفة وبأسعار متفاوتة، المهم يكون خالي من الكحول عشان مايأذيش بشرتك.

مرطب الشفايف

دور البرد عموما ممكن يخليكي تتنفسي من بوقك وده ممك يسبب جفاف لشفايفك فعشان كده افضل طريقة إنك تستخدمي بلسم أو مرطب للشفايف ويكون مغذي بشكل كافي .

خدي شاور

أفضل وقت ممكن تستجمي فيه ومتحسيش إنك تعبانه إنك تاخدي دُش بمياة سخنة أو تستخدمي كورة اللافندر الفوارة في البانيو ده هيساعدك تسترخي ومتحسيش بتعب جسمك اللي بيسببه دور البرد، ممكن كمان تعملي مساج لبشرة باستخدام زيوتك العطرية المفضلة، ده هيساعدك على الاسترخاء والترطيب العميق للبشرة.



المياة أهم حاجة

أكيد لما روحتي للدكتور قالك علي شُرب المياه بكمية كبيرة لأنها سوائل في الجسم محتاجها، وإحنا كمان بنقلك لما بتكوني مُصابة بدور برد أو أي مرض في الشتا ديما بتكوني محتاجه لسوائل كتير. عشان كده ديما يكون جمبك إزازة مياة لأنها هتساعد جسمك من جوه فده هيكون أسهل إنك تخفي بشكل أسرع .

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