كريم ليلي طبيعي للاستعمال اليومي يجعل وجهك أبيض مشرق كل صباح

كريم ليلي طبيعي يوضع كل ليلة قبل ذهابك إلى الفراش سوف تحصلين معه على وجه مشرق جذاب من أول استخدام، إليك سيدتي كريم ليلي طبيعي بمكونات طبيعية بسيطة وسهلة متواجدة بكل منزل، يعمل علي تفتيح لون البشرة وإعطاء البشرة إشراقه ونضارة ستلاحظيها من أول استخدام ، كما يعمل الكريم علي إزالة التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة والكلف والتصبغات أيضا، هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة ويتركها ناعمة نضرة كبشرة الأطفال ، وكذلك أيضا يمكنك استخدام هذا الكريم للجسم لتفتيح المناطق الداكنة خاصة منطقة الكوعين وتحت الإبطين.

كريم ليلي لتفتيح البشرة والجسم من أول استخدام

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية بسيطة ولكنها رائعة المفعول بالنسبة للبشرة، وهو يعتبر كريم متكامل العناصر لتفتيح الوجه 3 درجات على الأقل في أسبوع واحد وتقليل التجاعيد، وكما ذكرنا يمكنك استعماله على المناطق الداكنة والحساسة في جسمك، وتتكون خلطة الكريم الليلي من 3 ملاعق كبيرة من الأرز، كوب ونصف من الماء، أربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، بالاضافة إلى ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

لتحضير الكريم يُغسل مقدار الأرز غسلة واحدة بالماء ، ثم يوضع في إناء للطهي ثم يُضاف إليه مقدار الماء ويتم التقليب ، بعد ذلك يوضع الإناء على نار متوسطة مائلة للهادئة مع التحريك المستمر حتي يتم تسوية الأرز جيدا وامتصاص الماء، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار ثم يتم خلط المزيج جيدا بواسطة الخلاط اليدوي الكهربائي ليتم الحصول على قوام كريمي، بعد ذلك يتم اضافة مقدار كلا من الحليب السائل، زيت الزيتون، زيت جوز الهند وأيضا مقدار الفازلين ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي ناعم متجانس.

بعد تحضير الكريم الليلي يتم تعبئة الكمية الناتجة في علبة زجاجية للاستعمال اليومي سواء للجسم أو البشرة، مع الابتعاد عن منطقة تحت العينين لتجنب ظهور ترهلات بسبب حساسية الجلد في تلك المنطقة، يتم وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة ليلا وتكون نظيفة خالية تماما من أي شوائب أو مكياج، ثم يترك الكريم علي الوجه حتي يجف تماما وتمتصه البشرة جيدا، ثم يُشطف الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام، قومي بترطيب بشرتك بعد ذلك عن طريق مسح الوجه بقطنة مغمسة في ماء الورد.

خلطة من الصيدلية لتبييض البشرة والجسم

نوع آخر من الكريمات الليلية الفعالة بشدة في تفتيح البشرة ولكن هذه المرة بخليط من المكونات الكيميائية والطبيعية، تحتوي على كريم بانثينول المرطب المكون من عناصر طبيعية، وكريم سبوت لس 2 الرائع في القضاء على البثور والبقع، وأي نوع من منتجات تبييض البشرة بالاضافة إلى زيت فيتامين هـ، يتم مزج المكونات جدا والاحتفاظ بها في علبة كريم للاستعمال اليومي ليلاً، لديك خيارات عند استعمال الكريم حيث يمكنك النوم به وغسل وجهك في الصباح ويمكنك أيضا وضعه لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.