العيش الشامى سهل وبسيط بالفرن و بدون فرن بمكونات اقتصاديه فى 10 دقائق هش وطرى زى القطن

طريقة تحضير الخبز الشامي العيش الشامي واحد من أفضل أنواع الخبز الذي يمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة، كما أن تحضيره في المنزل لا يكلفك الكثير من المال فمن الطبيعي أن كافة المكونات توجد في مطبخك، بالإضافة إلى أن هذا سوف يريحك قليلاً فسوف يقل ذهابك للمخابز لشراء الخبز، واليوم سوف نقدم لكِ أسهل طريقة لتحضير العيش الشامي.

نقدم لك اليوم سيدة أسهل وأبسط طريقة يمكنك أن تستخدميها لتحضير العيش الشامي، فكل ما تحتاجين له هو بعض من المكونات والخطوات التي تتمثل فيما يلي:

4 كوب من الدقيق الابيض المنخول.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

2/1 ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الخميرة.

ماء ساخن للعجن.

احضري كوب من الماء الفاتر مضاف له الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من السكر وقلبيهم مع بعضهم جيداً ومن ثم يتم تركيها حتى أن تتخمر.

احضري وعاء ضعي به الدقيق المنخول ثم يضاف له الملح والسكر واخلطيهم جيداً ومن ثم يضاف الخميرة وضيفي القليل من الماء الفاتر ولكن تدريجياً.

عليكِ سيدتي بعد ذلك بالعجن بطريقة جيدة حتى أن تحصلين عجينة ملساء ناعمة وطرية لا تلتصق باليد، بعدها يمكنكِ أمن تقومين بتغطية العجينة بالنايلون وتترك بمكان دافئ حتى أن تتخمر وتتضاعف لمدة ساعة ونصف.

يتم تقطيع العجينة وتقسم لكرات متساوية الحجم ومن ثم يتم تركيها قليلاً حتى أن ترتاح وتتخمر بعض الشيء، ويتم بعد ذلك فرد كرات العجين على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام الشوبك حتى أن تصبح مثل الرغيف الدائري.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وعندما يصبح ساخن قومي بوضع الأرغفة في صينية الخبز وتترك حتى أن تنضج تماماً وبالهناء والشفاء.