طريقة عمل الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر بطريقة سهلة ولذيذة كما لم تجربوها من قبل

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يعد الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهي تعتبر وجبة غذائية متكاملة وغنية بالقيمة الغذائية أيضا، نظرا لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الأكلة وتقديمها لأفراد أسرتها لمذاقها الرائع واللذيذ. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيرهم بألذ وأسهل طريقة.مكونات الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر
يتكون الدجاج المقرمش والأرز المبهر من مكونات سهلة وبسيطة تضفي عليهم مذاق لذيذ وشهي، وهي كالآتي:
تتبيلة الدجاج
- 750 جم صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة زعتر مجفف.
- ملعقة كبيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة شطة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل بودر.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة خل.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
- ملعقة صغيرة سكر أو عسل نحل.
- بيضة.
- كوب دقيق.
- كوب إلا ربع نشا.
- زيت للقلي.
خلطة الأرز المبهر
- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومصفى جيدا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- رشة بصل بودر.
- رشة كركم.
- رشة شطة.
- ملعقة صغيرة مرقة خضار أو دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة زبدة.
الخضار
- نصف بصلة مفرومة ناعم.
- عود فلفل حار مفروم ناعم.
- كوب من الكرنب (الملفوف) مفروم ناعم.
- القليل من البسلة والجزر والذرة.
- فص ثوم مهروس.
- رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
للتزيين
- صلصة حارة.
- مايونيز.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب بقدونس مفروم ناعم.
يتم تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- نحضر تتبيلة الدجاج، نحضر إناء ونضيف إليه الدجاج والملح والفلفل الأسود والشطة والبابريكا والزعتر المجفف والبصل البودر والهيل البودر والثوم المهروس والزيت وعصير الليمون والصويا صوص والسكر أو عسل النحل ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الإناء بكيس نايلون مطبخ، ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتبل الدجاج.
- ثم نحضر الأرز، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت والزبدة ونذوبها جيدا مع الزيت، وعندما يسخن نضيف الأرز ونقلبه جيدا حتى يتحمص.
- ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبصل بودر والكركم والشطة ومرق الدجاج، ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليه ماء مغلي، ونغطي الحلة ونتركه حتى ينضج.
- ثم نحضر الخضار، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل والفلفل الحار ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الثوم ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الكرنب ونقلبهم جيدا باستمرار حتى يذبلوا.
- ثم نضيف البسلة والجزر والذرة ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الملح ونقلبهم جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يستوي الخضار.
- ثم نرفع الخضار من على النار ونضيفه إلى الأرز عندما يستوي ونقلبهم جيدا، ونتركه جانبا لحين قلي الدجاج.
- ثم نخرج الدجاج المتبل من الثلاجة ونضيف إليه بيضة ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر إناء ونضيف إليه الدقيق والنشا ونخلطهم جيدا، ثم نضيف إليه الدجاج المتبل ونخلطهم جيدا، ثم نصفي الدجاج من الدقيق لكي نقليه.
- نضع مقلاة علي نار متوسطة ونضيف إليها الزيت، وعنما يسخن الزيت نقلي الدجاج، ونقلبه من وقت لآخر حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا، ثم نرفعه من على النار، ونضيف إليه الصلصة الحارة وعصير الليمون ونقلبهم جيدا.
- ثم يقدم الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر في طبق التقديم ونزين الأطراف ببقدونس، ونضع على الدجاج صلصة حارة ومايونيز، وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهي تعتبر وجبة غذائية متكاملة وغنية بالقيمة الغذائية أيضا، نظرا لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الأكلة وتقديمها لأفراد أسرتها لمذاقها الرائع واللذيذ. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيرهم بألذ وأسهل طريقة.مكونات الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر
يتكون الدجاج المقرمش والأرز المبهر من مكونات سهلة وبسيطة تضفي عليهم مذاق لذيذ وشهي، وهي كالآتي:
تتبيلة الدجاج
- 750 جم صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة زعتر مجفف.
- ملعقة كبيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة شطة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل بودر.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة خل.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
- ملعقة صغيرة سكر أو عسل نحل.
- بيضة.
- كوب دقيق.
- كوب إلا ربع نشا.
- زيت للقلي.
خلطة الأرز المبهر
- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومصفى جيدا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- رشة بصل بودر.
- رشة كركم.
- رشة شطة.
- ملعقة صغيرة مرقة خضار أو دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة زبدة.
الخضار
- نصف بصلة مفرومة ناعم.
- عود فلفل حار مفروم ناعم.
- كوب من الكرنب (الملفوف) مفروم ناعم.
- القليل من البسلة والجزر والذرة.
- فص ثوم مهروس.
- رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
للتزيين
- صلصة حارة.
- مايونيز.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب بقدونس مفروم ناعم.
يتم تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- نحضر تتبيلة الدجاج، نحضر إناء ونضيف إليه الدجاج والملح والفلفل الأسود والشطة والبابريكا والزعتر المجفف والبصل البودر والهيل البودر والثوم المهروس والزيت وعصير الليمون والصويا صوص والسكر أو عسل النحل ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الإناء بكيس نايلون مطبخ، ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتبل الدجاج.
- ثم نحضر الأرز، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت والزبدة ونذوبها جيدا مع الزيت، وعندما يسخن نضيف الأرز ونقلبه جيدا حتى يتحمص.
- ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبصل بودر والكركم والشطة ومرق الدجاج، ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليه ماء مغلي، ونغطي الحلة ونتركه حتى ينضج.
- ثم نحضر الخضار، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل والفلفل الحار ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الثوم ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الكرنب ونقلبهم جيدا باستمرار حتى يذبلوا.
- ثم نضيف البسلة والجزر والذرة ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الملح ونقلبهم جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يستوي الخضار.
- ثم نرفع الخضار من على النار ونضيفه إلى الأرز عندما يستوي ونقلبهم جيدا، ونتركه جانبا لحين قلي الدجاج.
- ثم نخرج الدجاج المتبل من الثلاجة ونضيف إليه بيضة ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر إناء ونضيف إليه الدقيق والنشا ونخلطهم جيدا، ثم نضيف إليه الدجاج المتبل ونخلطهم جيدا، ثم نصفي الدجاج من الدقيق لكي نقليه.
- نضع مقلاة علي نار متوسطة ونضيف إليها الزيت، وعنما يسخن الزيت نقلي الدجاج، ونقلبه من وقت لآخر حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا، ثم نرفعه من على النار، ونضيف إليه الصلصة الحارة وعصير الليمون ونقلبهم جيدا.
- ثم يقدم الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر في طبق التقديم ونزين الأطراف ببقدونس، ونضع على الدجاج صلصة حارة ومايونيز، وبالهنا والشفا.
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