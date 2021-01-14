طريقة عمل الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر بطريقة سهلة ولذيذة كما لم تجربوها من قبل

يعد الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهي تعتبر وجبة غذائية متكاملة وغنية بالقيمة الغذائية أيضا، نظرا لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الأكلة وتقديمها لأفراد أسرتها لمذاقها الرائع واللذيذ. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضيرهم بألذ وأسهل طريقة.

مكونات الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر

يتكون الدجاج المقرمش والأرز المبهر من مكونات سهلة وبسيطة تضفي عليهم مذاق لذيذ وشهي، وهي كالآتي:

تتبيلة الدجاج

750 جم صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة زعتر مجفف.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة هيل بودر.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة سكر أو عسل نحل.

بيضة.

كوب دقيق.

كوب إلا ربع نشا.

زيت للقلي.

خلطة الأرز المبهر

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومصفى جيدا.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بصل بودر.

رشة كركم.

رشة شطة.

ملعقة صغيرة مرقة خضار أو دجاج.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

الخضار

نصف بصلة مفرومة ناعم.

عود فلفل حار مفروم ناعم.

كوب من الكرنب (الملفوف) مفروم ناعم.

القليل من البسلة والجزر والذرة.

فص ثوم مهروس.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

للتزيين

صلصة حارة.

مايونيز.

عصير نصف ليمونة.

كوب بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

يتم تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز المبهر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي: