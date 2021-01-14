صابونه الكركم لتفتيح البشرة في وقت قصير وصنعها بالمنزل بمكونات بسيطة

صابونه الكركم لتفتيح البشرة، يعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل أو البهارات الهندية المعروفة والمشهورة في جميع الدول العربية ومصدرها جنوب آسيا، حيث يدخل الكركم في العديد من الوصفات والمأكولات وايضاً المشروبات ويعطي طعم ونكهة مميزة ويعطي لون ذهبي، بالإضافة انه يدخل في علاج العديد من الأمراض لأنه يحتوي على مادة الكركمين وهي تكون عبارة عن مادة نشطة تمتلك الكثير من الخصائص العلاجية مثل علاج الالتهابات والميكروبات، ويمكن استخدام الكركم كمكون رئيسي في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات او الصابون، وصابون الكركم يحتوي على العديد من الفوائد التي تخص مشاكل الجلد وتعالج جميع أنواع البشرة، فيمكن الحصول على الصابون من المحالات التجارية أو يمكن صنعها في المنزل بمكونات سهلة وبدون تكلفة.

صابونه الكركم لتفتيح البشرة:

يعتبر صابون الكركم من أهم المستحضرات التي تعمل على تنظيف البشرة، والتي تساعد في تطهير البشرة وايضاً تغذيها هي تستخدم بشكل يومي للحفاظ على البشرة والحماية من أي مشاكل تخص البشرة، حيث أنها تحتوي على فيتامينE الذي يساعد في ترطيب وتنشيط خلايا جلد البشرة، وتعمل على لتفتيح-البشرة-طبيعياً بشكل سريع ومن مميزاتها أنها مقشر خفيف للبشرة تذيل الجلد الميت وتساعد في تحفيز الدورة الدموية في جسم الإنسان سوف نقوم بصنعها في المنزل لان مكونها الأساسي هو الكركم.

طريقة عمل صابون الكركم:

المكونات:

صابونه كاملة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم.

كوب من البقدونس.

ملعقة من الجلسرين السائل.ورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام: