صابونه الكركم لتفتيح البشرة في وقت قصير وصنعها بالمنزل بمكونات بسيطة

صابونه الكركم لتفتيح البشرة، يعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل أو البهارات الهندية المعروفة والمشهورة في جميع الدول العربية ومصدرها جنوب آسيا، حيث يدخل الكركم في العديد من الوصفات والمأكولات وايضاً المشروبات ويعطي طعم ونكهة مميزة ويعطي لون ذهبي، بالإضافة انه يدخل في علاج العديد من الأمراض لأنه يحتوي على مادة الكركمين وهي تكون عبارة عن مادة نشطة تمتلك الكثير من الخصائص العلاجية مثل علاج الالتهابات والميكروبات، ويمكن استخدام الكركم كمكون رئيسي في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات او الصابون، وصابون الكركم يحتوي على العديد من الفوائد التي تخص مشاكل الجلد وتعالج جميع أنواع البشرة، فيمكن الحصول على الصابون من المحالات التجارية أو يمكن صنعها في المنزل بمكونات سهلة وبدون تكلفة.صابونه الكركم لتفتيح البشرة:
يعتبر صابون الكركم من أهم المستحضرات التي تعمل على تنظيف البشرة، والتي تساعد في تطهير البشرة وايضاً تغذيها هي تستخدم بشكل يومي للحفاظ على البشرة والحماية من أي مشاكل تخص البشرة، حيث أنها تحتوي على فيتامينE الذي يساعد في ترطيب وتنشيط خلايا جلد البشرة، وتعمل على لتفتيح-البشرة-طبيعياً بشكل سريع ومن مميزاتها أنها مقشر خفيف للبشرة تذيل الجلد الميت وتساعد في تحفيز الدورة الدموية في جسم الإنسان سوف نقوم بصنعها في المنزل لان مكونها الأساسي هو الكركم.طريقة عمل صابون الكركم:
المكونات:
- صابونه كاملة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم.
- كوب من البقدونس.
- ملعقة من الجلسرين السائل.ورد.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة الاستخدام:
- نقوم بتقطيع البقدونس وفرمه جيداً، ثم نضعه على النار مع 3 أكواب من الماء ونتركه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلى.
- نقوم ببشر صابونه زيت الزيتون جيداً، ثم نضعها على ماء البقدونس ونقلبها باستمرار ونتركها على نار منخفضة حتى يذوب الخليط ويصبح سائل القوام.
- نقوم بوضع زيت اللوز والجليسرين فوق الخليط السابق ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الكركم وماء الورد ونقلبهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي وسائل ونتركها على نار هادئة لمدة 3 دقائق.
- نقوم بإغلاق النار ونترك الخليط يهدأ لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بصبه في قوالب الصابون البلاستيك.
- نترك الخليط في قوالب الصابون لمدة يوم كامل حتى يتم تنشيفه جيداً ونستخدمها يوميا مره في الصباح ومره في الليل.
الوسوم
صابونه الكركم لتفتيح البشرة، يعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل أو البهارات الهندية المعروفة والمشهورة في جميع الدول العربية ومصدرها جنوب آسيا، حيث يدخل الكركم في العديد من الوصفات والمأكولات وايضاً المشروبات ويعطي طعم ونكهة مميزة ويعطي لون ذهبي، بالإضافة انه يدخل في علاج العديد من الأمراض لأنه يحتوي على مادة الكركمين وهي تكون عبارة عن مادة نشطة تمتلك الكثير من الخصائص العلاجية مثل علاج الالتهابات والميكروبات، ويمكن استخدام الكركم كمكون رئيسي في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات او الصابون، وصابون الكركم يحتوي على العديد من الفوائد التي تخص مشاكل الجلد وتعالج جميع أنواع البشرة، فيمكن الحصول على الصابون من المحالات التجارية أو يمكن صنعها في المنزل بمكونات سهلة وبدون تكلفة.صابونه الكركم لتفتيح البشرة:
يعتبر صابون الكركم من أهم المستحضرات التي تعمل على تنظيف البشرة، والتي تساعد في تطهير البشرة وايضاً تغذيها هي تستخدم بشكل يومي للحفاظ على البشرة والحماية من أي مشاكل تخص البشرة، حيث أنها تحتوي على فيتامينE الذي يساعد في ترطيب وتنشيط خلايا جلد البشرة، وتعمل على لتفتيح-البشرة-طبيعياً بشكل سريع ومن مميزاتها أنها مقشر خفيف للبشرة تذيل الجلد الميت وتساعد في تحفيز الدورة الدموية في جسم الإنسان سوف نقوم بصنعها في المنزل لان مكونها الأساسي هو الكركم.طريقة عمل صابون الكركم:
المكونات:
- صابونه كاملة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم.
- كوب من البقدونس.
- ملعقة من الجلسرين السائل.ورد.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة الاستخدام:
- نقوم بتقطيع البقدونس وفرمه جيداً، ثم نضعه على النار مع 3 أكواب من الماء ونتركه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلى.
- نقوم ببشر صابونه زيت الزيتون جيداً، ثم نضعها على ماء البقدونس ونقلبها باستمرار ونتركها على نار منخفضة حتى يذوب الخليط ويصبح سائل القوام.
- نقوم بوضع زيت اللوز والجليسرين فوق الخليط السابق ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الكركم وماء الورد ونقلبهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي وسائل ونتركها على نار هادئة لمدة 3 دقائق.
- نقوم بإغلاق النار ونترك الخليط يهدأ لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بصبه في قوالب الصابون البلاستيك.
- نترك الخليط في قوالب الصابون لمدة يوم كامل حتى يتم تنشيفه جيداً ونستخدمها يوميا مره في الصباح ومره في الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابونه الكركم لتفتيح البشرة في وقت قصير وصنعها بالمنزل بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.