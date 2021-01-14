خلية النحل بعجينة هشه زي القطن تماما بدون زبدة ولا بيض وبربع كوب زيت فقط أنجح طريقه عالإطلاق

طريقة تحضير خلية النحل خلية النحل من أشهى أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بكثير من النكهات والطرق، كما تعرف بأنها من أحد أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، تم تسميتها بهذا الاسم نسباً لشكلها الذي يكون شبيه لخلية النحل، وأصبح من السهل عليكِ تحضيرها في المنزل بدون أن تشعرين بالتعب أو المجهود فهي لا تستغرق منك الكثير، وسوف نقدم لك واحدة من أسهل طرق تحضير خلية النحل بالقرفة.

تعد من أشهر أنواع المعجنات أو الحلويات ويحب تناولها الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار ويتم تحضيرها كما يلي:

2 كوب دقيق أبيض منخول.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4/1 كوب زيت.

4/1 كوب سكر.

2/1 كوب زبادي.

ماء فاتر للعجن.

رشة ملح.

جبنة كيري.

قرفة.

زبدة مذابة.

حليب مكثف محلى بالشوكولاتة للتزين.