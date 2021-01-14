خلية النحل بعجينة هشه زي القطن تماما بدون زبدة ولا بيض وبربع كوب زيت فقط أنجح طريقه عالإطلاق

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طريقة تحضير خلية النحل خلية النحل من أشهى أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بكثير من النكهات والطرق، كما تعرف بأنها من أحد أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، تم تسميتها بهذا الاسم نسباً لشكلها الذي يكون شبيه لخلية النحل، وأصبح من السهل عليكِ تحضيرها في المنزل بدون أن تشعرين بالتعب أو المجهود فهي لا تستغرق منك الكثير، وسوف نقدم لك واحدة من أسهل طرق تحضير خلية النحل بالقرفة.
طريقة تحضير خلية النحل
تعد من أشهر أنواع المعجنات أو الحلويات ويحب تناولها الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار ويتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- 2 كوب دقيق أبيض منخول.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 4/1 كوب زيت.
- 4/1 كوب سكر.
- 2/1 كوب زبادي.
- ماء فاتر للعجن.
- رشة ملح.
- جبنة كيري.
- قرفة.
- زبدة مذابة.
- حليب مكثف محلى بالشوكولاتة للتزين.
- احضري بولا عميقة ضعي بها جميع المكونات المستخدمة في العجن مع بعضها جيداً واستمري في عملية العجن لمدة 10 دقائق، وخلال العجن عليك بضرب العجين لأن هذا يساعد على زيادة حجمها، بعد ذلك يتم تشكلها على هيئة كرة وتغطى وتترك لمدة ساعتين لتتخمر.
- بعد أن تنتهي الساعتين احضري العجينة وقومي بتقطيعها على هيئة كرات يتم حشوها بالجبنة كيري ثم يتم غمرها في الزبدة ورشها بالقرفة، استمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية العجين الموجودة لديكِ.
- احضري صينية الفرن ادهنيها بقليل من الزيت ثم ابدئي في رص كرات العجين بها وادخليها إلى الفرن التي يجب أن يتم تشغيله مسبقاً حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- اتركي خلية النحل في الفرن حتى يتم تحمرها ونضجها جيداً، ثم يتم إخراجها من الفرن وتقديمها لأفراد الأسرة ويمكن تزينها بالشوكولاتة كما ترغبين وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير خلية النحل خلية النحل من أشهى أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها بكثير من النكهات والطرق، كما تعرف بأنها من أحد أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، تم تسميتها بهذا الاسم نسباً لشكلها الذي يكون شبيه لخلية النحل، وأصبح من السهل عليكِ تحضيرها في المنزل بدون أن تشعرين بالتعب أو المجهود فهي لا تستغرق منك الكثير، وسوف نقدم لك واحدة من أسهل طرق تحضير خلية النحل بالقرفة.
طريقة تحضير خلية النحل
تعد من أشهر أنواع المعجنات أو الحلويات ويحب تناولها الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار ويتم تحضيرها كما يلي:المقادير:
- 2 كوب دقيق أبيض منخول.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 4/1 كوب زيت.
- 4/1 كوب سكر.
- 2/1 كوب زبادي.
- ماء فاتر للعجن.
- رشة ملح.
- جبنة كيري.
- قرفة.
- زبدة مذابة.
- حليب مكثف محلى بالشوكولاتة للتزين.
- احضري بولا عميقة ضعي بها جميع المكونات المستخدمة في العجن مع بعضها جيداً واستمري في عملية العجن لمدة 10 دقائق، وخلال العجن عليك بضرب العجين لأن هذا يساعد على زيادة حجمها، بعد ذلك يتم تشكلها على هيئة كرة وتغطى وتترك لمدة ساعتين لتتخمر.
- بعد أن تنتهي الساعتين احضري العجينة وقومي بتقطيعها على هيئة كرات يتم حشوها بالجبنة كيري ثم يتم غمرها في الزبدة ورشها بالقرفة، استمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية العجين الموجودة لديكِ.
- احضري صينية الفرن ادهنيها بقليل من الزيت ثم ابدئي في رص كرات العجين بها وادخليها إلى الفرن التي يجب أن يتم تشغيله مسبقاً حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- اتركي خلية النحل في الفرن حتى يتم تحمرها ونضجها جيداً، ثم يتم إخراجها من الفرن وتقديمها لأفراد الأسرة ويمكن تزينها بالشوكولاتة كما ترغبين وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلية النحل بعجينة هشه زي القطن تماما بدون زبدة ولا بيض وبربع كوب زيت فقط أنجح طريقه عالإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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