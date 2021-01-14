لأول مرة طريقة بروتين لفرد الشعر بدون ضرر نهائياً مع تثبيت لون الشعر وإزالة الشيب

لأول مرة طريقة بروتين لفرد الشعر المجعد والخشن بدون ضرر نهائياً، مع تثبيت لون الشعر بشكل رائع وإزالة الشيب ومنع ظهور الشعر الأبيض، إنها طريقة غير تقليدية لتنعيم الشعر وتعزيز لونه الطبيعي وتجنب الآثار الجانبية المتوقعة على شعرك بعد استخدام الكيراتين بالطريقة المعتادة، حيث تتمنى كل سيدة عمل البروتين بشكل متجدد لما يصنعه من فارق في فرد الشعر وتنعيمه، ولكن كل منا يعلم تماما أن للبروتين والكيراتين أضرار بالغة إذ يتسبب في تلف الشعر وضرر بالغ بالبصيلة، وهذا ما سنقدمه اليوم في حل المعادلة الصعبة من تنعيم الشعر وفرده بدون التأثير على الشعر في أي ضرر يذكر.

طريقة عمل بروتين الشعر بدون ضرر

إستعمال الحرارة مع البروتين أو الكيراتين تعد أكثر الأسباب التي تؤثر على بصيلة الرأس، كما أن إضافة مادة الفورمالدهيد التي يحتوي عليها الكيراتين البرازيلي تتسبب أيضا في تلف أطراف الشعر وتقصفه، لذلك أتينا لك اليوم بخلطة طبيعية أفضل في نتيجتها من الكيراتين مفعولها ممتد لأكثر من أسبوعين دون وجود آثار جانبية، وتتكون الوصفة من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة التحضير بسيطة وسهلة حيث يتم وضع السكر في وعاء ثم إضافة زيت الذرة او زيت الزيتون والدمج جيدا، ثم يتم إضافة المايونيز لما يحتويه من مزايا تتسبب في فرد الشعر بشكل فعال وسريع، ويتم التقليب بإستمرار حتى تمام الدمج بين جميع المكونات، حيث أن هذه المكونات تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يزيد من نمو وصحة الشعر كما يمنح الشعر الترطيب الفعال ليساعد بشكل سريع على فرد الشعر وتنعيمه، ولكن لا تذهبي بعيدأ فالجزء الثاني من الخلطة لم يبدأ بعد .

طريقة استعمال الخلطة

يتم تقسيم الشعر لستة أجزاء أو أكثر ثم وضع الخليط وفرده على الشعر برفق في كل خصلة تلو الأُخرى، وذلك مع مراعاة التمشيط والتأكد من الفرد ثم لف الشعر وتغطئته بكيس حراري أو وعاء بلاستيكى، ويُترك ما لا يقل عن ساعتين ثم يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر مع مراعاة عدم وجود مادة الصوديوم في الشامبو، عليكي تكرار الوصفة مرتين شهريا وستلاحظين الفارق من فرد وتنعيم الشعر من أول إستعمال، ولتوحيد لون الشعر ومنحه المظهر الصحي والحيوية المطلوبة ومنع الشيب المبكر، يتم إضافة مُصفى مغلي ورق السدر بعدما يبرد إلى القليل من الحنة المعروفة بفوائدها الرائعة للشعر، ثم يتم دمج الوصفة جيدا وتطبيقها على الشعر وتُترك لمدة لا تقل عن 4 ساعات وبعد الغسل سنلاحظ اللون الثابت مع تنعيم وفرد الشعر.