كنز سري رهيب التخلص من شعر الجسم الزائد بدون الم نهائيا

كنز سري رهيب التخلص من شعر الجسم الزائد التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم أو موجود في الوجه من أكثر الاشياء التي تؤثر بشكل سلبي على جميع السيدات والفتيات، ودائما يقوموا بالبحث بشكل مستمر على استخدام شفرة الحلاقة أو استخدام الليزر للتخلص من شعر الجسم بالكامل و في تلك الحالتين سوف يكونوا خطرين، جدا على البشرة ويسبب لها ضرر بعد فترة من الاستخدام، ولكن بعد اتباع الوصفات الطبيعية سوف نحصل على بشرة يا خالية من أي شعر زائد ودون حدوث أى ضرر يؤثر عليها.

كنز سري رهيب التخلص من شعر الجسم

من الجدير بالذكر أن ماء الورد يعمل على نعومة البشرة والتخلص من الشعر الزائد الموجود بها بالإضافة إلى الحمص المطحون فهو يعمل على تفتيح خلايا الجلد كما أن إذا قمنا باضافة الحليب فوائد خلصنا من الشعر الزائد، ويطهر الجلد وينقي البشرة، لذلك يمكن اتباع هذه الوصفة وسوف تحصلى على بشرة ناعمة، وبيضاء خالية من أي هالات أو قشور أو شعر زائد.

ملعقة حمص المطحون.

ملعقة الحليب الطازج.

ملعقة من خشب الصندل.

القليل من زيت الخردل.

2 ملعقة من الكركم.

نبدأ في تحضير جميع المكونات داخل اناء ونقوم بالتقليب جيدا، لكى نحصل على عجينة متماسكة.

نبدأ بوضع هذا المزيج على البشرة وجميع الأماكن التي يوجد بها شعر زائد.

ويترك هذا الماسك على البشرة من 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

أو يمكن أن نقوم بتركها حتى تجف تماما.

نغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد عند تكرار هذه الوصفة اكثر من مره خلال الاسبوع.

سوف نشعر بعدم وجود أي شعر زائد.

من المعروف عن زيت الزيتون ان لديه العديد من الفوائد والمميزات التي تحتاجها البشره بالاضافه إلى الشابه التى تخلصنا من الشعر الزائد الموجود بالوجه والجسم وماء الورد الذي يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها.

القليل من الشبة المطحونة.

2 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: