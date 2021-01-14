طريقة عمل كيكة السويسرول بالشوكولاتة لذيذة وسريعة التحضير

تعد كيكة السويسرول بالشوكولاتة من أنواع الكيك الهش اللذيذ، ويتميز بشكله الجميل الذي يجعلك ترغب في تناوله، فهي عبارة عن كيكة ملفوفة يتم حشوها بحشوات مختلفة مثل المربي أو الشوكولاتة أو كريم الشانتيه، وتلف على شكل الرول أو الشكل الاسطواني، وهي لا تختلف عن الكيك العادي فهي يتم تحضيرها بنفس مكوناته ولكن تختلف في طريقة التقديم، وتتميز بقوامها الهش الخفيف وتتميز بطعم مميز وجميل، ويمكن تناولها بجانب كوب الشاي في الصباح فهي مفيدة جداً، ويمكن تقديمها في المناسبات مثل حفلات أعياد الميلاد وغيرها من الحفلات، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل كيك السويسرول بالشوكولاتة بكل تفاصيلها.

مكونات عمل كيكة السويسرول بالشوكولاتة

تتكون كيكة السويسرول بالشوكولاتة من المكونات الآتية:ـ

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 بيض.

رشة ملح.

للحشو نصف كوب من الشوكولاتة السائلة أو كريم شانتيه.

طريقة التحضير

لتحضير كيكة السويسرول بالشوكولاتة يتم اتباع الآتي:ـ

في وعاء كبير نقوم بخلط كلاً من البيض والسكر واللبن والفانيليا جيداً، حتي يصبح الخليط كريمي ويتغير لونه إلى اللون الفاتح. بعد ذلك يتم خلط المكونات الدقيق والملح والكاكاو والبيكنج بودرمع بعضهم البعض، ثم يضاف خليط الدقيق تدريجياً ونقلب تقليب خفيف. يتم سكب الخليط في صينية مستطيلة متوسطة الحجم مدهونة بالسمنة ورشة من الدقيق، يمكن الاستغناء عن السمنة ورشة الدقيق بوضع ورق زبدة داخل الصينية. توضع في داخل الفرن (يتم تسخينه مسبقاً) على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة تقريباً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد قليلًا، ثم نقلبها على ورقة زبدة تضع الشوكولاتة السائحة على الكيكة أو كريم الشانتيه، ونلف الكيكة على شكل رول ونضع عليها الشوكولاتة السائلة، ثم توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تتماسك. تخرج الكيكة من الثلاجة، ثم تقطع إلى أجزاء صغيرة وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تزيين كيكة السويسرول بالمربي

بعد خروج الكيكة من الفرن، يمكن حشوها بأنواع مختلفة من الحشو منها حشوة المربي والكريمة، ويتم ذلك بوضع كوب من الكريمة السائلة في الخلاط، ويخلط حتي يتضاعف حجمها وتتماسك، ثم توضع طبقة من الكريمة على الكيكة ثم توضع فوقها طبقة من المربي، يتم توزيع الحشوة في المنتصف بعيداً عن أطراف الكيكة حتى لاتخرج الحشوة خارج الكيكة عند لفها، تلف باستخدام ورق الزبدة وتوضع في الثلاجة حتي تتماسك ثم نخرجها من الثلاجة و ترش من الخارج برشة خفيفة من السكر البودرة.