طريقة عمل زنود الست بالطريقة العراقية

زنود الست هي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتي يشتهر بها أهل الشام والعراق ويكثر تناولها في فصل الشتاء والمناسبات وأعياد الميلاد والأفراح وهي عبارة عن أصابع مقلاة في الزيت وتكون محشية بحشوات مختلفة وقد تعرفنا من قبل على طريقة زنود الست بدقيق السميد ويمكن أن نحشوها بالقشطة أو الكاستر أو المكسرات ..ألخ، وتتميز بطعمها الشهي اللذيذ ويحبها الكبار والصغار وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها في المنزل ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير زنود الست. طريقة زنود الست : طريقة زنود الست : المكونات: علبة من عجينة البقلاوة “الجلاش”

نصف كيلو من القشطة الجاهزة

ربع كوب من الماء بحرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من الماء

زيت للقلي للتزيين كمية من زهر الليمون حسب الحاجة 2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المطحون طريقة التحضير: نخرج عجينة الفيلو من الفريزر ونذوبها في وعاء ثم نقوم بإضافة الماء والدقيق

نقوم بتقطيع العجينة على شكل شرائط بالطول ثم نقوم بتقسيم الشرائط إلي قسمين ثم نضع شريط العجينة بشكل أفقي

ثم نضع في وسط الشريط السابق شريط ثاني بشكل عمودي

نضع فوق القسم الأفقي ملعقة كبيرة من القشطة

ثم نقوم بثني طرف الشريط حتى نمنع القشطة من التسرب ونلفها بإحكام حول نفسها من الأسفل حتى الأعلى.

ثم نقوم بغلق طرف القطع باستخدام خليط الماء والدقيق.

ثم نقوم بوضع وعاء به زيت كثيف على النار وننتظر حتى يسخن جامد ثم نقلي زنود الست ونقوم بتقليبها بين حين وأخر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بتصفيتها من الزيت على مناديل ورقية ونتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بتزيينها بالفستق الحلبي والزهر المطحون ثم نقوم بإضافة الشربات أو القطر طريقة عمل الشربات : 2كوب من السكر

2 كوب من الشربات

1 ليمون

ماء ورد أو فانيليا نقوم بإضافة السكر إلي الماء ونقوم بتقليبها جيدا حتى يذوب السكر ثم نضعها على النار وعندما تغلي نقوم بإضافة الليمون ونقوم بتهدئة النار وعندما يمتزجوا جيدا نقوم بإطفاء النار ونقوم بإضافة الفانيليا أو ماء الورد. الوسوم

زنود الست هي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتي يشتهر بها أهل الشام والعراق ويكثر تناولها في فصل الشتاء والمناسبات وأعياد الميلاد والأفراح وهي عبارة عن أصابع مقلاة في الزيت وتكون محشية بحشوات مختلفة وقد تعرفنا من قبل على طريقة زنود الست بدقيق السميد ويمكن أن نحشوها بالقشطة أو الكاستر أو المكسرات ..ألخ، وتتميز بطعمها الشهي اللذيذ ويحبها الكبار والصغار وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها في المنزل ، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير زنود الست. طريقة زنود الست : طريقة زنود الست : المكونات: علبة من عجينة البقلاوة “الجلاش”

نصف كيلو من القشطة الجاهزة

ربع كوب من الماء بحرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من الماء

زيت للقلي للتزيين كمية من زهر الليمون حسب الحاجة 2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المطحون طريقة التحضير: نخرج عجينة الفيلو من الفريزر ونذوبها في وعاء ثم نقوم بإضافة الماء والدقيق

نقوم بتقطيع العجينة على شكل شرائط بالطول ثم نقوم بتقسيم الشرائط إلي قسمين ثم نضع شريط العجينة بشكل أفقي

ثم نضع في وسط الشريط السابق شريط ثاني بشكل عمودي

نضع فوق القسم الأفقي ملعقة كبيرة من القشطة

ثم نقوم بثني طرف الشريط حتى نمنع القشطة من التسرب ونلفها بإحكام حول نفسها من الأسفل حتى الأعلى.

ثم نقوم بغلق طرف القطع باستخدام خليط الماء والدقيق.

ثم نقوم بوضع وعاء به زيت كثيف على النار وننتظر حتى يسخن جامد ثم نقلي زنود الست ونقوم بتقليبها بين حين وأخر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بتصفيتها من الزيت على مناديل ورقية ونتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بتزيينها بالفستق الحلبي والزهر المطحون ثم نقوم بإضافة الشربات أو القطر طريقة عمل الشربات : 2كوب من السكر

2 كوب من الشربات

1 ليمون

ماء ورد أو فانيليا نقوم بإضافة السكر إلي الماء ونقوم بتقليبها جيدا حتى يذوب السكر ثم نضعها على النار وعندما تغلي نقوم بإضافة الليمون ونقوم بتهدئة النار وعندما يمتزجوا جيدا نقوم بإطفاء النار ونقوم بإضافة الفانيليا أو ماء الورد.

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