استخدامات غير متوقعة للفازلين في الشتاء ضعيها يوميا لبشرتك وجسمك تألقي بجمالك

الفازلين هو واحد من أكثر المواد التي يتم إستخدامها خاصة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لكونه أقوي مادة مرطبة علي وجه الإطلاق لذلك لا يمكن لأي سيدة أو فتاة أن تستغني عن الفازلين في فصل الشتاء ولا يوجد بيت يخلو من هذه المادة، منذ أن يحل الشتاء والى ان ينتهي، لذلك سوف نتعرف سويا علي استخدامات الفازلين في الشتاء. الفازلين للترطيب في الشتاء الفازلين للترطيب في الشتاء المكونات: ملعقة فقط من الفازلين. طريقة الإستخدام: قومي بأخذ ملعقة واحدة فقط من الفازلين ثم قومي بتوزيعها على وجهك وعلى يديك.

استخدمي هذه الوصفة يوميا قبل النوم ولن تحتاجي الي اللجوء الي أي كريمات مرطبة طوال فترة الشتاء.

يعطي الفازلين لترطيب عميق للبشرة سواء باليد أو الوجه دون أي آثار جانبية على البشرة.

يتناسب الفازلين مع كل أنواع البشرة لذلك لا يسبب أي نوع من الالتهاب أو التحسس مهما كان نوع بشرتك. الفازلين لتغذية البشرة الفازلين لتغذية البشرة المكونات: كمية مناسبة من الفازلين. طريقة الإستخدام: قومي بدهن كافة أجزاء جسمك بالكمية الملائمة من الفازلين بشكل يومي.

يعمل الفازلين على إمداد البشرة بكافة المواد الدهنية والزيوت التي تحتاج إليها بشكل أساسي في فصل الشتاء.

عند معاناة البشرة من التشقق في أيام الشتاء الباردة وحدوث تقشر في أماكن مختلفة من الجسم يكون الحل الأمثل هو استخدام الفازلين على هذه الأماكن. إستخدام الفازلين لعلاج التشققات والخشونة في الجلد إستخدام الفازلين لعلاج التشققات والخشونة في الجلد المكونات: علبة من الفازلين الطبي.

إناء مناسب.

القليل من الماء المغلي. طريقة الأستخدام: قومي أولا بإحكام غلق علبة الفازلين الطبي التي سوف تستخدميها.

الخطوة التالية هي وضع الإناء على النار ووضع كمية مناسبة من الماء بداخله.

إتركي المياه حتي تصل إلي درجة الغليان ثم ارفعيها من على النار وانتظري حتى تنخفض حرارتها قليلا.

قومي بوضع الفازلين داخل حمام الماء حتى يذوب تماما ويتحول إلى سائل.

قومي بدهن الأماكن التي تعاني فيها من خشونة الجلد والتشقق وقومي بتدليك الفازلين عليها بشكل جيد.

كرري هذه الخلطة علي بشرتك المصابة بشكل يومي الي ان تتخلصي تماما من هذه التشققات والخشونة في بشرتك. الوسوم

الفازلين هو واحد من أكثر المواد التي يتم إستخدامها خاصة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لكونه أقوي مادة مرطبة علي وجه الإطلاق لذلك لا يمكن لأي سيدة أو فتاة أن تستغني عن الفازلين في فصل الشتاء ولا يوجد بيت يخلو من هذه المادة، منذ أن يحل الشتاء والى ان ينتهي، لذلك سوف نتعرف سويا علي استخدامات الفازلين في الشتاء. الفازلين للترطيب في الشتاء الفازلين للترطيب في الشتاء المكونات: ملعقة فقط من الفازلين. طريقة الإستخدام: قومي بأخذ ملعقة واحدة فقط من الفازلين ثم قومي بتوزيعها على وجهك وعلى يديك.

استخدمي هذه الوصفة يوميا قبل النوم ولن تحتاجي الي اللجوء الي أي كريمات مرطبة طوال فترة الشتاء.

يعطي الفازلين لترطيب عميق للبشرة سواء باليد أو الوجه دون أي آثار جانبية على البشرة.

يتناسب الفازلين مع كل أنواع البشرة لذلك لا يسبب أي نوع من الالتهاب أو التحسس مهما كان نوع بشرتك. الفازلين لتغذية البشرة الفازلين لتغذية البشرة المكونات: كمية مناسبة من الفازلين. طريقة الإستخدام: قومي بدهن كافة أجزاء جسمك بالكمية الملائمة من الفازلين بشكل يومي.

يعمل الفازلين على إمداد البشرة بكافة المواد الدهنية والزيوت التي تحتاج إليها بشكل أساسي في فصل الشتاء.

عند معاناة البشرة من التشقق في أيام الشتاء الباردة وحدوث تقشر في أماكن مختلفة من الجسم يكون الحل الأمثل هو استخدام الفازلين على هذه الأماكن. إستخدام الفازلين لعلاج التشققات والخشونة في الجلد إستخدام الفازلين لعلاج التشققات والخشونة في الجلد المكونات: علبة من الفازلين الطبي.

إناء مناسب.

القليل من الماء المغلي. طريقة الأستخدام: قومي أولا بإحكام غلق علبة الفازلين الطبي التي سوف تستخدميها.

الخطوة التالية هي وضع الإناء على النار ووضع كمية مناسبة من الماء بداخله.

إتركي المياه حتي تصل إلي درجة الغليان ثم ارفعيها من على النار وانتظري حتى تنخفض حرارتها قليلا.

قومي بوضع الفازلين داخل حمام الماء حتى يذوب تماما ويتحول إلى سائل.

قومي بدهن الأماكن التي تعاني فيها من خشونة الجلد والتشقق وقومي بتدليك الفازلين عليها بشكل جيد.

كرري هذه الخلطة علي بشرتك المصابة بشكل يومي الي ان تتخلصي تماما من هذه التشققات والخشونة في بشرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدامات غير متوقعة للفازلين في الشتاء ضعيها يوميا لبشرتك وجسمك تألقي بجمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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