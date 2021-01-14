طريقه عمل البطاطس الشيبسي فى البيت  زى الاكياس واحلى وبنكهات جميله

طريقه عمل البطاطس الشيبسي فى البيت زى الاكياس يعشق أحبابنا الصغار تناول الشيبسي التي يوجد بالمحلات والسوبر ماركت، ولكن يحتوي على كثير من المواد الحافظة والنكهات الغريبة وهذا يجعل الأمهات قلقة على أطفالها طول الوقت ولا تريد أن تجعلهم يكثرون من تناول هذا الشيبسي، على الرغم من أن البطاطس من النباتات اللذيذة والشهية ويحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاج لها أجسامهم خلال فترة النمو، ولكننا سنقدم لك اليوم أفضل طريقة لتحضير الشيبسي في البيت كالأكياس تماماً.

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي في البيت

تسعى الأمهات دائماً إلى تحضير جميع أنواع الأطعمة الجاهزة في المنزل لتحمي أطفالها كذلك تحب أن تقوم بتحضير الشيبسي كالتالي:

المقادير:

4 حبات من البطاطس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خل.

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة.

قومي بتقشير حبات البطاطس وغسلها جيداً بالماء، ثم عليك بتقطيعها شرائح رقيقة جداً باستخدام السكينة أو من الأفضل استخدام قطاعة الشيبسي. ثم ضعي شرائح البطاطس في وعاء عميق ضيفي لها الملح والخل والبصل والثوم البودرة والخل وعصير الليمون وقلبي البطاطس مع المكونات جيداً واتركيها منقوعة به لحوالي ساعة أو ساعتين. بعد ذلك قومي بتصفية شرائح البطاطس من الخليط للتخلص من كافة الماء الذي يمكن أن تكون متواجدة بها. احضري طاسة عميق املئيها بالزيت الغزير واتركيه حتى أن يصبح ساخن تماماً ومن ثم ابدئي في وضع شرائح البطاطس بالزيت مع التقليب حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي. فكثرة الزيت يجعل شرائح البطاطس مقرمشة جداً، وبعد تحمير البطاطس من جميع جوانبه ارفعيه على ورق المطبخ للتخلص من الزيت تماماً وأيضاً ضيفي له رشة من الملح والبصل والثوم البودرة وهو ساخن وقلبيه بهم لتعطيهم نكهة مثل شيبسي الأكياس.

طريقة التحضير: