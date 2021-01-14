تخلصي من النحافة في أسبوع بسهولة واحصلي على جسم ممتلئ بهذه الخلطة الطبيعية الفعالة

نجد أن عدد كبير من النساء والرجال يبحثون بشكل مستمر على قضاء لمشكلة النحافة التي تؤثر بشكل سلبي على صحتهم، مما يؤدي للظهور بمنظر غير لائق كما أنهم يريدوا الحصول على جسم ممتلئ ولكن بطريقة طبيعية، وخلطات من الطبيعة ليس لديها أي أضرار تؤثر على صحتهم مثل العلاجات التي يقوم بتناولها البعض في تسبب لهم فيما بعد مضاعفات صحية ولكن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على وصفات طبيعية تخلصك من النحافة.

عدم تناول المأكولات الغذائية الصحية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، والتخلص من النحافه.

وجود عامل وراثي أن عدد من الأشخاص داخل العائلة لديهم الجسم النحيف لذلك نجد أن الأطفال يأخذون هذه العادة ليقوموا بوراثة هذه النحافة.

أن يقوم الشخص بعمل حركة بشكل مستمر.

تعتبر الحركة المفرطة هي من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إنقاص الوزن وظهور النحافة.

أن يكون الشخص ليس لدي الشهية التي تجعله يتناول الأطعمة باستمرار وتناول الوجبات الأساسية مما يؤدي إلى ظهور النحافة.

من المعروف أن التمر لديه العديد من الفوائد الصحيةﾆ بالإضافة أنه يقوم بإعطاء الجسم بالفيتامينات اللازمة بالإضافة إلى اللوز الذي يعمل على زيادة الوزن إذا كنا في تناوله بشكل مستمر.

المكونات:-

ربع كوب من اللوز.

ربع كوب من التمر.

ملعقة عسل.

نبدأ في تحضير اناء ونضع فيه جميع المكونات.

ونقوم بعمل الدمج بين هذه المكونات على شكل كور بسيطة.

نقوم بتناول هذه الكرة ثلاثة أو أربعة منها بعد تناول وجبات الأساسية الإفطار والغذاء والعشاء

البطاطس من أكثر الأشياء التي تسبب العديد السعادة لذاك يقوم البعض بتناول البطاطس لأنها شهية والبعض الآخر يتناولها بسبب زيادة الوزن.

المكونات:-

البطاطس

نصف كوب من الجبن الموزاريلا.

3 ملاعق من الزبدة.

رشة من الملح.

الطريقة:-

نحضر إناء ونضع جميع المكونات البطاطس المسلوقة، والسيدة والملح.

نقوم بتناول هذه الوجبة كل يوم إذا كانت في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء.