طريقة الصن بايتس زى الجاهز بالظبط في المنزل وبأسهل الطرق

طريقة الصن بايتس زى الجاهز بالظبط في المنزل الصن بايتس من أشهر المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها كما أنه يعتبر من ضمن المخبوزات التي اشتهرت خلال الأيام الماضية، فهو يساعدنا على الشبع كما أنه يساعد الأشخاص، على من يعانون من مشكلة النحافة المفرطة، كما أنها تتميز بوجود نظام غذائي رائع يمكن اتباعه إذا قمنا بإتباع نظام رجيم صحي هي تساعد ايضا على هذا الرجيم كما يمكن أن نقوم بتحضير الصن بايتس داخل المنزل دون شراء ومن الخارج وبالأخص في خلال هذه الايام الذي يجب ان نقوم بتناول جميع المأكولات من داخل المنزل دون الإصابة بالمرض أو تفشى الفيروس كما أن مكونات الصن بايتس في بسيطة، وسهلة وسوف نقوم بتحضيرها في اقل من ساعة.

نجد أن المكونات الخاصة في الصن بايتس واحدة، ولكن يمكن أن نقوم بإضافة بعض المواد الطبيعية والاعشاب لكي نعزز الطعم و نستفيد اكثر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزعتر أو يمكن استبدال الزعتر بأي نوع اخر حسب النكهة التي تختارها.

2 كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب زيت ويفضل ان يكون زيت الزيتون.

كمية بسيطة من المياه.

رشه بسيطه من الملح.

حليب بودر.

ملعقة من السكر المطحون.