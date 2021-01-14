طريقة الصن بايتس زى الجاهز بالظبط في المنزل وبأسهل الطرق

طريقة الصن بايتس زى الجاهز بالظبط في المنزل الصن بايتس من أشهر المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها كما أنه يعتبر من ضمن المخبوزات التي اشتهرت خلال الأيام الماضية، فهو يساعدنا على الشبع كما أنه يساعد الأشخاص، على من يعانون من مشكلة النحافة المفرطة، كما أنها تتميز بوجود نظام غذائي رائع يمكن اتباعه إذا قمنا بإتباع نظام رجيم صحي هي تساعد ايضا على هذا الرجيم كما يمكن أن نقوم بتحضير الصن بايتس داخل المنزل دون شراء ومن الخارج وبالأخص في خلال هذه الايام الذي يجب ان نقوم بتناول جميع المأكولات من داخل المنزل دون الإصابة بالمرض أو تفشى الفيروس كما أن مكونات الصن بايتس في بسيطة، وسهلة وسوف نقوم بتحضيرها في اقل من ساعة.وصفة الصن بايتس بالزعتر
نجد أن المكونات الخاصة في الصن بايتس واحدة، ولكن يمكن أن نقوم بإضافة بعض المواد الطبيعية والاعشاب لكي نعزز الطعم و نستفيد اكثر.
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الزعتر أو يمكن استبدال الزعتر بأي نوع اخر حسب النكهة التي تختارها.
- 2 كوب كبير من الدقيق.
- نصف كوب زيت ويفضل ان يكون زيت الزيتون.
- كمية بسيطة من المياه.
- رشه بسيطه من الملح.
- حليب بودر.
- ملعقة من السكر المطحون.
- نبدأ في تحضير وعاء عميق نقوم باضافة البيكنج بودر و كمية الدقيق والسكر المطحون، ورشة الملح.
- ولكن يمكننا أن نقوم يضاف قدر من الزيت.
- ثم نقوم بإضافة الزعتر أو أي نكهة اخرى.
- نبدأ في تركيب جميع المكونات جيدا.
- يمكن الآن أن نقوم باضافة المياه على شكل تدريجي.
- كما يمكن أن نضيف ايضا القليل من السمسم مع إضافة رشة بسيطة من حبه السوداء.
- نستمر في العجن حتى نحصل على قوام متماسك.
- نبدأ في لف كمية بسيطة من العجين.
- ونقوم بتقطيعه مثل الصن بايتس التي نقوم بشرائها من المحلات.
- نبدأ بقى تغليف الصينية ونضع فيها ورق الزبدة.
- ونقوم بوضع كمية الصن بايتس في الصينية.
- يتم إدخال الصن بايتس في الفرن نقوم باخراج وبعدما أن يتم نضجه.
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طريقة الصن بايتس زى الجاهز بالظبط في المنزل الصن بايتس من أشهر المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها كما أنه يعتبر من ضمن المخبوزات التي اشتهرت خلال الأيام الماضية، فهو يساعدنا على الشبع كما أنه يساعد الأشخاص، على من يعانون من مشكلة النحافة المفرطة، كما أنها تتميز بوجود نظام غذائي رائع يمكن اتباعه إذا قمنا بإتباع نظام رجيم صحي هي تساعد ايضا على هذا الرجيم كما يمكن أن نقوم بتحضير الصن بايتس داخل المنزل دون شراء ومن الخارج وبالأخص في خلال هذه الايام الذي يجب ان نقوم بتناول جميع المأكولات من داخل المنزل دون الإصابة بالمرض أو تفشى الفيروس كما أن مكونات الصن بايتس في بسيطة، وسهلة وسوف نقوم بتحضيرها في اقل من ساعة.وصفة الصن بايتس بالزعتر
نجد أن المكونات الخاصة في الصن بايتس واحدة، ولكن يمكن أن نقوم بإضافة بعض المواد الطبيعية والاعشاب لكي نعزز الطعم و نستفيد اكثر.
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الزعتر أو يمكن استبدال الزعتر بأي نوع اخر حسب النكهة التي تختارها.
- 2 كوب كبير من الدقيق.
- نصف كوب زيت ويفضل ان يكون زيت الزيتون.
- كمية بسيطة من المياه.
- رشه بسيطه من الملح.
- حليب بودر.
- ملعقة من السكر المطحون.
- نبدأ في تحضير وعاء عميق نقوم باضافة البيكنج بودر و كمية الدقيق والسكر المطحون، ورشة الملح.
- ولكن يمكننا أن نقوم يضاف قدر من الزيت.
- ثم نقوم بإضافة الزعتر أو أي نكهة اخرى.
- نبدأ في تركيب جميع المكونات جيدا.
- يمكن الآن أن نقوم باضافة المياه على شكل تدريجي.
- كما يمكن أن نضيف ايضا القليل من السمسم مع إضافة رشة بسيطة من حبه السوداء.
- نستمر في العجن حتى نحصل على قوام متماسك.
- نبدأ في لف كمية بسيطة من العجين.
- ونقوم بتقطيعه مثل الصن بايتس التي نقوم بشرائها من المحلات.
- نبدأ بقى تغليف الصينية ونضع فيها ورق الزبدة.
- ونقوم بوضع كمية الصن بايتس في الصينية.
- يتم إدخال الصن بايتس في الفرن نقوم باخراج وبعدما أن يتم نضجه.
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