وجبة عشاء ب3 مكونات فقط من اطيب واسرع الوجبات سريعه وغير مكلفه

وجبة عشاء ب3 مكونات فقط من اطيب واسرع الوجبات من خلال مطبخنا حرصنا على أن نقدم لكَ أسرع وجبة عشاء يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيرها لأسرتها، فهي تحتوي على قليل من المكونات وسريعة التحضير، فالنساء تجد صعوبة كبيرة في البحث عن تحضير وجبة عشاء سريعة وغير مكلفة بحيث أن يتم تحضيرها بالمكونات الموجودة في المطبخ، فاستعيني بطريقة العجيبة في تحضير أشهى وألذ وجبة .

طريقة تحضير أسرع وجبة عشاء ب 3 مكونات فقط.

يوجد الكثير من وجبات العشاء التي تستطيعين شرائها من محلات الوجبات السريعة ولكن لا يوجد آمن على أسرتك غيرك فقومي بتحضير أسرع وجبة عشاء كما يلي:

المقادير:

6 ثمرات بطاطس مسلوقة.

3 ملاعق دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة صغيرة كركم.

جبنة موزريلا مبشورة.

ضعي قدر على النار يحتوي على الماء والملح وابدئي في سلق البطاطس، ثم ارفعيها من الماء وقشريها وهرسيها وهي ساخنة حتى أن تصبح ناعمة. ثم ضيفي على البطاطس المهروس الدقيق والملح والفلفل الأسود والكركم وبودرة الثوم والبابريكا واخلطيهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات. استخدمي معلقة الأيس الكريم لعمل كرات من خليط البطاطس والدقيق وشكليها على هيئة كرة وقومي بعمل حفرة صغيرة في المنتصف ضعي بها حشو الجبن الموزريلا ولفيها جيداً حتى أن تغلق تماماً. ضعي طاسة على النار وضيفي لها الزيت ومن ثم وضع كرات البطاطس ولفيها في الزيت حتى أن تصبح محمرة ومقرمشة. بعد ذلك ترفع كرات البطاطس من الزيت واتركيها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت ويمكنك تقديمها لأسرتك مع الكاتشب والمايونيز واستمتعي بأحلى طعم للبطاطس المقرمشة على العشاء وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير: