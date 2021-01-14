الحل الاقوي للتخلص من قشرة الشعر بشكل نهائي بمكون طبيعي سحري

الحل الاقوي للتخلص من قشرة الشعر القشرة تعتبر من ضمن الأضرار التي تصيب الشعر والتي لا يجب أن نتركها ونتجاهل لأنها مشكلة كبيرة تسبب عدد من المضاعفات التي تؤثر بشكل سلبي مما يؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه لذلك يفضل أن نقوم بتجنب هذه القشرة بعدة خطوات ونقضي عليها من خلال اتباع بعض الحلول الطبية، والصحية والطبيعية التي لا تؤدي إلى ظهور أى أضرار تسبب على صحتنا أو تعمل على تساقط الشعر.

يعتبر قناع الخل التفاح من ضمن الاشياء المهمه والتي لديها فعالية قوية في التخلص من القشرة المضرة، وذلك مكوناتها قليلة، وبسيطه يمكن أن نقوم باتباعها حتى نحصل على الشعر خالى من أى مشاكل إذا كانت القشرة أو غيرها.

المكونات:-

شامبو الاستحمام.

كوب من خل التفاح.

نبدأ بدمج مكون الشامبو مع خل التفاح .

. ونقوم بوضعه على فروة الرأس ولكن مع التدليك المستمر لمدة خمس دقائق.

نترك هذا المزيج على الشعر لمدة دقيقتين.

نقوم بغسيل الشعر جيدا.

تستخدم هذه الوصفة للتخلص من القشرة مرتين في الأسبوع

الليمون واللبن للتخلص من القشرة

الليمون لديه فعالية قوية في التخلص من القشرة والقضاء عليها بشكل نهائي دون استرجاعها مرة اخرى بالاضافه إلى اللبن التي يعمل على تنظيف فروة الرأس.

المكونات تكون :-

عصير الليمون.

ربع كوب من اللبن.

نحضر اناء ونضع فيه جميع المكونات ونبدأ فى دمجهم بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا المزيج على فروة الرأس مع التدليك المستمر.

ننتظر هذا المزيج لمدة خمس دقائق.

ثم يغسل الشعر من فروة الرأس حتى الجذور، بشكل جيد.

نبدا باتباع هذه الوصفة أو مرتين أو ثلاثه في الاسبوع.

وعند انتهاء الشهر سوف نتخلص بشكل نهائي عن القشرة الضارة.

طريقة تطبيق الوصفة:-

نجد أن القشرة تسبب عدة أضرار نحن في غنى عنها و يجب ان نتجنبها بشكل دائم حتى لا تسب هذه المشاكل المتعددة، والتي تؤثر على الشعر لذلك الأضرار التي تحدث من القشرة:’