طريقه عمل المولتو في البيت فقط بكيلو دقيق عملت 40 قطعة طعم اجمل واحلى من الجاهز

طريقه عمل المولتو في البيت فقط بكيلو دقيق عملت 40 قطعة المولتو من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، ولأن الكثير من الأمهات تفكر في التنوع وعمل أنواع مختلفة من الحلوى، فيمكن عمل المولتو في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جدًا، وذلك حتى تضمن كل أم الحفاظ على صحة أولادها، وفي هذا المقال سوف نقوم بتحضير 40 قطعة من المولتو باستخدام كيلو واحد من الدقيق. طريقة عمل المولتو:- طريقة عمل المولتو:- المقادير:- كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبيرتين سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة خميرة جافة.

بيضتين.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة:-

كوب كبير شوكولاتة.

ملعقتين كبيرتين زبدة.

مكونات للوجه:-

صفار بيضتين.

ملعقتين كبيرتين لبن سائل.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نقوم بإضافة الخميرة والسكر والملح ونقلب هذه المكونات معًا جيدًا. ثم نقوم بإضافة الزبدة ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بتدفئة اللبن ونضيفه إلى خليط الدقيق ونضيف معه البيض والفانيليا ونستمر في خلط كل المكونات معًا بشكل جيد. ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي على حسب حاجة العجين، ونعجن جيدًا إلى أن نحصل على عجينة متماسكة ولكن لينة ولا تلتصق باليد. ثم نغطي العجينة باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها في درجة حرارة المطبخ إلى أن يزيد حجمها للضعف وتختمر جيدًا. ثم نقوم بعد ذلك تقطيع العجينة لقطع متوسطة في الحجم ونفرد كل القطع بحيث تكون رقيقة ونضعها فوق بعضها في صينية فرن، وندهن بين كل طبقة والأخرى بالقليل من السمنة. ثم نضع الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نخرجها ونفرد العجينة حتى نحصل على طبقة رقيقة ثم نبدأ في تقطيع العجينة لمثلثات. ثم نقوم بتحضير حشوة المولتو بحيث نقطع الشوكولاتة ونضع كل قطعة في وسط المثلث ونلفه على شكل اسطواني حتى يصبح شكل المولتو الجاهز. ونكرر هذه الطريقة في كل المثلثات حتى تنتهي كل الكمية، ثم ندهن وجه قطع المولتو باستخدام خليط من البيض واللبن والخل، ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة حتى ينضج المولتو تمامًا. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقه عمل المولتو في البيت فقط بكيلو دقيق عملت 40 قطعة المولتو من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، ولأن الكثير من الأمهات تفكر في التنوع وعمل أنواع مختلفة من الحلوى، فيمكن عمل المولتو في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جدًا، وذلك حتى تضمن كل أم الحفاظ على صحة أولادها، وفي هذا المقال سوف نقوم بتحضير 40 قطعة من المولتو باستخدام كيلو واحد من الدقيق. طريقة عمل المولتو:- طريقة عمل المولتو:- المقادير:- كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبيرتين سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة خميرة جافة.

بيضتين.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة:-

كوب كبير شوكولاتة.

ملعقتين كبيرتين زبدة.

مكونات للوجه:-

صفار بيضتين.

ملعقتين كبيرتين لبن سائل.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نقوم بإضافة الخميرة والسكر والملح ونقلب هذه المكونات معًا جيدًا. ثم نقوم بإضافة الزبدة ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بتدفئة اللبن ونضيفه إلى خليط الدقيق ونضيف معه البيض والفانيليا ونستمر في خلط كل المكونات معًا بشكل جيد. ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي على حسب حاجة العجين، ونعجن جيدًا إلى أن نحصل على عجينة متماسكة ولكن لينة ولا تلتصق باليد. ثم نغطي العجينة باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها في درجة حرارة المطبخ إلى أن يزيد حجمها للضعف وتختمر جيدًا. ثم نقوم بعد ذلك تقطيع العجينة لقطع متوسطة في الحجم ونفرد كل القطع بحيث تكون رقيقة ونضعها فوق بعضها في صينية فرن، وندهن بين كل طبقة والأخرى بالقليل من السمنة. ثم نضع الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نخرجها ونفرد العجينة حتى نحصل على طبقة رقيقة ثم نبدأ في تقطيع العجينة لمثلثات. ثم نقوم بتحضير حشوة المولتو بحيث نقطع الشوكولاتة ونضع كل قطعة في وسط المثلث ونلفه على شكل اسطواني حتى يصبح شكل المولتو الجاهز. ونكرر هذه الطريقة في كل المثلثات حتى تنتهي كل الكمية، ثم ندهن وجه قطع المولتو باستخدام خليط من البيض واللبن والخل، ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة حتى ينضج المولتو تمامًا. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل المولتو في البيت فقط بكيلو دقيق عملت 40 قطعة طعم اجمل واحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.