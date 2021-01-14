وصفة نواة التمر الجبارة في تطويل وتكثيف الشعر وتقويته و ملء فراغاته خلال 3 أيام

وصفة نواة التمر الجبارة في تطويل وتكثيف الشعر للتمر العديد من الفوائد الجبارة التي يحتاجها الجسم بالكامل ليس الشعر فقط وذلك لاحتوائه، على العديد من البروتينات والفيتامينات الهائلة، التي تعمل على تقوية المناعة بل تقوم ايضا على زيادة الكالسيوم في الجسم كما أنها تعمل أيضا على تفتيح البشرة، وتحتوي نواة التمر على فيتامين التي تساعدنا على التخلص من مشاكل الشعر، كما أنها تعمل على تطويله وزيادة وكثافته.

وصفة نواة التمر الجبارة في تطويل وتكثيف الشعر

من المعروف أن نواة التمر لديها العديد من الفوائد التي تساعدنا على التخلص من مشكلة تساقط الشعر التي تأتي بشكل مستمر لجميع النساء، وتعمل على تخفيف الشعر ايضا فهي معالج قوي يعمل على تكثيف الشعر كما أنه يعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي وقليل جدا، ويمكن أن نلاحظ الفرق بسرعة.

ربع كوب من نواة التمر( ويفضل أن تكون مجففة).

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من حبة البركة.

نبدأ في تحضير اناء ونضع زيت الزيتون ونضيف كمية حبة البركة.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ونضع هذا الخليط فى مكان مظلم لمدة اسبوع.

نبدا بعد انتهاء هذه المدة أن نقوم بتدليك الشعر جيدا من الجذور حتى الأطراف .

مع ارتداء قبعة و نترك الشعر لمدة خمس ساعات.

نقوم بغسيل الشعر جيدا، ولكن يفضل أن يكون الشامبو والتي نقوم باستخدام الشعر خالي من اي مواد ضارة أو كبريتات تؤثر على تساقط الشعر مره اخرى

يوجد عدة فوائد من نواة التمر التي تساعد على تكثيف الشعر بل تعمل على تقوية بصيلات الشعر، من الجذور حتى الاطراف تقضي على التساقط والتقصف لذلك الفوائد التي نحصل عليها من استخدامنا لنواة التمر مع بعض المواد الطبيعية الأخرى تكون كالتالي:-