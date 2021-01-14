طريقه عمل مكرونه فى 10 دقائق بطرق مختلفه جديدة واقتصاديه بمكونات سهله وبسيطه

طريقه عمل مكرونه فى 10 دقائق بطرق مختلفه جديدة واقتصاديه تعتبر المكرونة من أشهى وألذ الأطعمة التي يمكن لكل سيدة منزل تقدمها لأفراد عائلتها بعدة أشكال وطرق مختلفة تماماً، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تستخدميها حتى توفير لكِ الكثير من المكونات ولا تستغرق سوى 10 دقائق فقط لا غير، وقد أتيت لكِ اليوم سيدتي بأحد تلك الطرق حتى تتمكنين من تحضيرها بنفسك في البيت.

طريقة تحضيرعمل المكرونه بطرق مختلفة

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل أشهى وألذ طبق مكرونة بالصلصة الحارة، فهو من أبسط الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضير أكلة اقتصادية شهية ولذيذة التالية:

المقادير:

كيس مكرونة.

كوب عصير طماطم.

1ملعقة ثوم مفروم.

ملعقتين زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتين من الفلفل الأخضر.

قومي بوضع قدر على النار ضيفي له الزيت والماء والملح واتركيه حتى أن يغلي جيداً. بعد أن يصل لدرجة عالية من الغليان ضعي افرغي محتويات كيس المكرونة به وقلبي المكرونة بالماء واتركيها حتى تنسلق وتصبح مستوية. ضعي قدر أخر في نفس الوقت على النار ضيفي له قليل من الزيت وعندما يبدأ أن يصبح ساخن ضعي الثوم المفروم وقلبيه جيداً حتى أن يذبل ويصبح باللون الأصفر الذهبي. بعدها قومي بإضافة عصير الطماطم ومعه الملح والفلفل الأسود واتركيها حتى أن تتسبك تماماً. قومي بتصفية المكرونة من الماء وثم ضعيها بأطباق التقديم وبعد أن يتم تسبيك عصير الطماطم يتم أخذ ملعقة كبيرة من الصلصة توضع على وجه المكرونة مع الفلفل الأخضر وتناوليه بالهناء والشفاء. كما يمكن إذا أرتِ أن تضعي المكرونة بقدر الصلصة وتستوي معه قليل من الوقت وعندما تندمج المكرونة مع صلصة الطماطم الحارة يمكنكِ تقديمها ساخنة لأفراد العائلة.

طريقة التحضير: