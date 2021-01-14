كيف تجعلين يديك تبدو أصغر 10 سنوات لتمتعي بأيدي خالية من التجاعيد ناعمة وبيضاء كالاطفال

خلطات تفتيح وتنعيم اليدين تحتاج اليدين إلى عملية تقشير وهي من أهم الخطوات التي يتوجب على كل سيدة القيام بها للحصول على يدين ناعمتين وبيضاء كالثلج، فالمقشرات الموجود بالأسواق ي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية التي لها دور في اسمرار الجلد، لذا يفضل استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على مواد وعناصر مفيدة جداً للبشرة.

اجعلي يدكِ ناعمة كالحرير بيضاء كالثلج بعد استخدام الوصفة العجيبة لتفتيح وتنعيم اليدين:

تحتوي تلك الوصفة على مكونين يعمل كلاً منهم على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والاسمرار، فقومي بخلط مكونات متساوية من عصير الليمون وعصير البطاطا وابدئي بفرك اليدين بالخليط كل يوم واتركيه على البشرة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة ومن ثم شطفها بالماء الفاتر وتكرار الاستخدام يومياً للحصول على أفضل النتائج.

يعمل هذا الخليط على تقشير اليدين وتنعيمها وجعلها خالية من البقع والتصبغات، فقومي بخلط ملعقة كبيرة من الملح الخشن مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من كريم مرطب للبشرة، ثم قومي بتدليك البشرة واليدين بالخليط لمدة 10 وانتظري 30 دقيقة ليجف ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر والصابون وتجفيفها جيداً وتدليكها بكريم مرطب لليدين.

احضري وعاء اخلطي به ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال مع ملعقة من الزبادي واخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم عليك بإضافة القليل من مسحوق الكركم وقليل من قشور البرتقال المطحونة واخلطي مرة أخرى حتى تحصلين على خليط كقوام الكريم، يتم تطبيق الخليط على اليدين مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يتم تركها لمدة 20 دقيقة وبعدها عليك بغسيل اليدين بالماء الفاتر والصابون واحرصي على تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.